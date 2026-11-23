Borussia Dortmund empfängt Titelrivale Arsenal in der Champions League. Nach dem Absetzen an Bayern München ist das Duell in London ein Schlüsselkampf für die K.o.-Runde.

Im Champions-League-Achtelfinale trifft der amtierende deutsche Meister Borussia Dortmund auf den englischen Spitzenklub Arsenal London. Der BVB hat mit dem glücklichen Sieg gegen Gladbach kürzlich Bayern München als Tabellenführer in der Bundesliga abgelöst, während die Arsenal Gunners in der Premier League bereits seit längerem die Spitze dominieren. Nach zehn Spielen in England hat sich Arsenal ein komfortables Sechs-Punkte-Polster an die Spitze gespielt und zeigt sich auch in der Königsklasse stabil. Neben drei Siegen erzielte das Team von Mikel Arteta zudem einen Punkt beim FC Bayern, was die internationale Klasse unterstreicht.

Strategischer Fokus auf defensive Stabilität

Beide Mannschaften präsentieren sich in London als extrem kompakt und schwer zu knacken. Sowohl Dortmund als auch Arsenal haben mit jeweils sieben Gegentoren die beste Defensive ihrer jeweiligen Liga aufzuweisen. Im Duell der Tabellenführer dürfte daher entscheidend sein, welche Mannschaft die wenigen Lücken in der gegnerischen Abwehrstruktur nutzt. Arsenal hat unter Trainer Mikel Arteta eine besondere Taktik entwickelt, um knappe Spiele zu entscheiden. Seit dem Amtsantritt des spanischen Trainers gewann das Team 34 Mal mit dem knappen 1:0-Erfolg, was eine psychologische und taktische Stärke darstellt.

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BVB-Trainer Niko Kovac erkennt diese außergewöhnliche Qualität bei den Gunners an, betont jedoch, dass seine eigene Mannschaft diese Fähigkeit in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls unter Beweis gestellt hat. Fünf der bislang sieben Bundesliga-Siege des BVB wurden mit nur einem Tor Vorsprung errungen. Kovac stellt klar: Beide Teams besitzen die Qualität, Tore zu erzielen, was das Duell trotz der defensiven Stärke unvorhersehbar macht.

Roster-Verbesserungen durch Guirassy und Chukwuemeka

Für die schwierige Auswärtsaufgabe in London kann der BVB auf wichtige Verstärkungen in der Offensive zurückgreifen. Serhou Guirassy hat nach zwei Wochen Zwangspause aufgrund einer Oberschenkelzerrung seine Fitness wiederhergestellt und steht wieder zur Verfügung. Zusätzlich kehrt der Lokalmatador Carney Chukwuemeka in den Kader zurück, was dem Trainerstativ entscheidende Optionen zurückgibt.

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Ob beide Spieler von Beginn an zum Einsatz kommen werden, ließ Niko Kovac bewusst offen. Klar ist jedoch, dass der BVB mit diesen zurückkehrenden Akteuren an Tiefgang in der Offensive gewinnt. Die Frage bleibt, ob diese personelle Aufstockung ausreicht, um sich gegen einen Gegner der aktuellen Verfassung von Arsenal zu behaupten und den Sieg davonzutragen.

Alarmierende Auswärtsbilanz gegen englische Teams

Die historischen Daten sprechen nicht für die Borussia, wenn es um Auswärtsspiele in England geht. Acht der letzten neun Champions-League-Auswärtsspiele, die der BVB auf britischen Boden absolvierte, endeten mit einer Niederlage. Diese Bilanz ist alarmierend und wird durch die aktuelle Form des Gegners nicht entspannt. Arsenal ist seit 19 Champions-League-Spielen ungeschlagen, wobei die Finalniederlage im Elfmeterschießen nicht mitgezählt wird.

Dortmund benötigt also einen besonderen Abend, um gleichzeitig zwei negative Serien zu durchbrechen. Ein Ausrutscher in London könnte für die Dortmunder mit Blick auf die weitere Ligaphase der Champions League teuer werden. Die Partie gegen Arsenal dient somit nicht nur als Standortbestimmung gegen einen der stärksten Gegner Europas, sondern ist ein kritischer Zwischenschritt auf dem Weg in die K.o.-Runde.

Harte Restphase mit Inter Mailand und Aston Villa

Um sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren und unter die besten acht Teams der Liga-Phase zu kommen, müssen dringend Punkte in London geholt werden. Nach dem Duell mit den Gunners warten mit dem Inter Mailand und Aston Villa zwei weitere Top-Teams, die Punkte kosten werden. Die aktuelle Partien sind daher existenziell für die weitere Turnierdynamik.

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Neben dem Champions-League-Geschäft steht der BVB kurz vor weiteren wichtigen Aufgaben in der Bundesliga. Am 11. Spieltag trifft der BVB auf Bayer 04 Leverkusen im starken NRW-Duell. Das Spiel kann live ab 19:30 Uhr verfolgt werden,Reporter: Tim Wichmann. Ergänzend zum Dortmund-Spiel am 11. Spieltag trifft der FC Schalke 04 auf den SC Paderborn, ebenfalls ein NRW-Duell, das live ab 15:30 Uhr begleitet wird. Reporterin: Anne van Eickels. Am selben Tag trifft der 1. FC Köln auf Elversberg, live ab 15:30 Uhr, Reporter: Stefan Hänsel. Der SV Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach am 11. Spieltag der Bundesliga, live ab 20:30 Uhr. In der 2. Liga trifft der VFL Bochum am 13. Spieltag auf Darmstadt, live ab 18:30 Uhr, Reporter: Burkhard Hupe.