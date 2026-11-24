Borussia Dortmund spielt in der Champions League gegen Arsenal London. Trainer Niko Kovac lobt den Gegner und freut sich über die Rückkehr von Guirassy und Chukwuemeka.

Die Champions League hält mit einem hochwertigen Duell im Europapokal bereit, wenn Borussia Dortmund auf Arsenal London trifft. Der Anstoß für diese Partie ist um 21 Uhr lokal in Dortmund geplant. Für die zahlreichen Fans, die das Match live verfolgen möchten, beginnt die kostenlose Übertragung bei Prime Video bereits um 20 Uhr. Dies bietet eine exzellente Gelegenheit, den europäischer Vergleich ohne zusätzliche Kosten im heimischen Wohnzimmer zu erleben.

Live-Übertragung und Moderation bei Amazon Prime

Amazon Prime stellt die Partie für alle Nutzer kostenlos zur Verfügung, was die Reichweite des Sportsignals erhöht. Alle Neukunden können das Streaming-Angebot zunächst für einen vollständigen Monat kostenlos testen. Innerhalb dieser ersten vier Wochen besteht die Möglichkeit, das Abonnement wieder zu kündigen. Dadurch entsteht für die Zuschauer keine finanzielle Belastung, da sie den Dienst effektiv nutzen können, ohne einen Cent zu bezahlen. Die technische Infrastruktur von Prime Video sorgt dabei für eine stabile und hochwertige Bildübertragung des Spiels.

Also read Arsenal verliert Torhüter Raya vor Champions-League-Spiel gegen Dortmund

Expertenstab und Kommentar-Team für das Match

Die commentary und Analyse der Partie wird von einem renommierten Team übernommen, das auf hohe Fachkompetenz setzt. Der erfahrene Moderator Jonas Friedrich führt durch die Sendung und leitet die Diskussionen souverän. Als Experten stehen ihm Mats Hummels, Christoph Kramer und Tabea Kemme zur Seite, die taktische Einblicke und Analysen liefern. Für den Soundtrack des Spiels sind die Kommentatoren Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes zuständig. Diese Konstellation verspricht eine detaillierte Begleitung des Aufeinandertreffens der beiden Top-Teams.

Niko Kovac lobt Gegner Arsenal als toughest Challenge

BVB-Trainer Niko Kovac hat sich im Vorfeld des Spiels öffentlich zu Wort gemeldet und seine Erwartungen an das Match klar definiert. Er schwärmte vor dem Spiel von den Gunners und nannte sie explizit die beste Abwehr Englands und Europas. Kovac betonte, dass Dortmund nicht nur gegen diese defensive Stärke antrete, sondern auch gegen den amtierenden englischen Meister. Zudem erinnerte er daran, dass Arsenal der Champions-League-Finalist der letzten Saison ist und aktuell Tabellenführer der Premier League. Uns ist bewusst, wie schwer das werden wird, zitierte man den Coach, der die Qualität des Gegners würdigte.

Advertisement

Trotz Respekt setzt Kovac auf die eigene Stärke

Neben der Anerkennung der Gegner qualität legte Niko Kovac auch Wert auf die eigenen Stärken des BVB. Er erklärte, dass Arsenal eine großartige Mannschaft und einen großartigen Trainer besitze. Doch auch Borussia Dortmund sei ein schwieriger Gegner, so die Einschätzung des Trainers. Er ging fest davon aus, dass das Team seine Chancen nutzen wird, um im Spiel gegen die Londoner erfolgreich zu sein. Diese Haltung zeigt die mentale Einstimmung auf ein hochklassiges und intensives Duell, bei dem keine Seite untergehen will. Die Spannung auf beide Seiten ist somit vorprogrammiert.

Rückkehr von Verletzten: Gute Nachrichten für Niko Kovac

Zusätzlich zur taktischen Vorbereitung gibt es positive Signale aus dem Kader von Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac hat gute Nachrichten personell zu vermelden, die die Aufstellungsmöglichkeiten erheblich verbessern. Serhou Guirassy ist nach seiner Verletzung wieder voll einsatzbereit und steht zur Verfügung. Auch Carney Chukwuemeka hat seine Verletzung überwunden und kann wieder am Spielgeschehen teilnehmen. Diese Verstärkung der Offensive und Mittelfelds kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da die Herausforderung gegen die stark aufgebaute Defensive von Arsenal besondere Anforderungen an die Angriffskraft des BVB stellt.