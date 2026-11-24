Dortmund holt einen wichtigen Punkt in London. Beier egalisiert zur 1:1, Arsenal blieb durch Gyökeres früh in Führung. Analyse zum Spielverlauf.

Im Champions League Spiel sichert sich Borussia Dortmund einen wertvollen Punkt beim Tabellenführer der Premier League, Arsenal. Das Duell endete mit einem 1:1 unentschieden, das für die Schwarz-Gelben nach einer schwachen ersten Halbzeit entscheidend war.

Beier sorgt für den Ausgleich in der 55. Minute

Der entscheidende Moment für den BVB ereignete sich in der 55. Minute. Maximilian Beier nutzte eine großartige Aktion von Gadou, der das Ball über das halbe Feld zog, um direkt anzuschließen. Beier führte einen Haken aus und schoss dann mit links zum 1:1. Dieser Treffer war essenziell, da eine weitere Niederlage die Qualifikation für die K.o.-Phase gefährdet hätte.

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Arsenal ging jedoch bereits in der 10. Minute in Führung. Madueke assistierte Gyökeres, der aus rund 20 Metern einen präzisen Schuss abgab. Der Ball flog über den Kopf von keeper Kobel direkt ins Tor und schuf einen 1:0 Vorsprung für den englischen Meister.

Kontroverse um verkanntes Handspiel vor dem Ausgleich

Dortmund hätte den Ausgleich eigentlich vier Minuten vor Beiers Treffer erzielen können. Gyökeres berührte den Ball nach einer Ecke von Ryerson versehentlich mit dem Arm. Der italienische Schiedsrichter Mariani ließ jedoch weiterspielen und auch der VAR griff nicht ein.

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Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich kritisierte dies bei Prime und bezeichnete die Entscheidung klar als Handspiel. Diese umstrittene Szene prägte die Stimmung im Stadion, da die Schwarz-Gelben über einen klaren Elfmengeräuscht wurden, den die Schiedsrichter nicht anerkannten.

Arsenal dominiert die ersten 20 Minuten des Spiels

In der Anfangsphase drückte Arsenal den BVB tief in die eigene Hälfte. Dies geschah unter anderem unter der Abwesenheit von Kai Havertz, der beim Anpfiff auf der Bank saß. Die Dominanz der Gunners führte direkt zum frühen Führungstreffer von Gyökeres.

Nach knapp 20 Minuten gelang Borussia Dortmund der erste nennenswerte Abschluss. Silvas Versuch flog jedoch deutlich über das Tor. Auch ein Abschluss von Gadou wurde in der 45. Minute sicher von Keeper Kepa pariert, bevor die Halbzeitpause eintrat.

Retter und Pfosten retten Dortmund vor der Niederlage

Nach dem Ausgleich blieb Dortmund nicht nur vom Glück begünstigt. In der 79. Minute gefährdete White das Ergebnis durch einen Ball vor das Tor. Schlotterbeck, Guirassy und der Pfosten retteten den BVB, während Kobel den Ball schließlich festhielt.

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Noch einmal bewahrte das Aluminium die Schwarz-Gelben vor einer Niederlage. Nach einer tollen Vorlage von Eze traf auch Rice in der 84. Minute nur den Pfosten. Diese Serie von Glückschüssen sicherte Dortmund den wichtigen Punkt in London.