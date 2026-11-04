Champions League DAZN Mittwoch 4. November: Keine Gratis-Übertragung mehr

Am 4. November 2024 fallen die kostenlosen Champions League-Konferenzen bei DAZN weg. Alle Infos zu Borussia Dortmund, RB Leipzig und den Ticket-Optionen.

Am Mittwoch, dem 4. November 2024, kehrt der reguläre Zahlbetrieb bei der Champions-League-Übertragung zurück. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen bietet der Streaminganbieter DAZN am Mittwoch keine kostenlose Konferenzübertragung an. Fans müssen für den Zugang zu den Spielen des vierten Spieltags der Ligaphase ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Keine Gratis-Konferenz am 4. November 2024

Die kostenlose Aktion von DAZN war explizit auf den Dienstag, den 5. November 2023, oder ähnliche Testtage beschränkt, wurde aber im aktuellen Kontext als Ausnahme dargestellt. Laut den vorliegenden Informationen wird die Champions-League-Konferenz am 4. November nicht kostenlos übertragen. Die Gratis-Aktion, die Fans am Dienstag das Verfolgen von Partien ohne Abonnement ermöglichte, gilt ab Mittwoch als beendet. Sowohl die Einzelübertragungen der Matches als auch die Zusammenfassung in der Konferenz erfordern ein vollwertiges DAZN-Abonnement.

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Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusive Übertragungsrechte an sämtlichen Partien der aktuellen Champions-League-Runde. Das bedeutet, dass jede einzelne Begegnung ausschließlich über diese Plattform gesehen werden kann. Die Übertragungen der neun Spiele am Mittwoch starten bereits um 18:00 Uhr. Für die Vorberichte zu den späteren Begegnungen beginnt die Programmierung ab 20:15 Uhr. Wer auf diese Inhalte zugreifen möchte, braucht zwingend ein zahlendes Konto bei dem Dienstleister.

Termine für Borussia Dortmund und RB Leipzig

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Spielen deutscher Vereine. Borussia Dortmund empfängt am Mittwochabend Real Betis Sevilla. Dieses Duell ist live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Die Vorberichte dazu starten wie angekündigt ab 20:15 Uhr. Ebenfalls im Programm steht das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City. Auch dieses Match gehört zum exklusiven Streaming-Angebot von DAZN. Beide Begegnungen sind nicht nur einzeln, sondern auch als Teil der zentralen Konferenz abrufbar.

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Fans, die sich ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN nicht zulegen möchten, haben jedoch eine Alternative. Die Spiele können in den kostenlosen Livetickern von ran verfolgt werden. Diese Option bietet jedoch nur textbasierte Updates und keine Live-Bilder. Für diejenigen, die visuelle Highlights nicht verpassen wollen, bleibt nur der Weg über den kostenpflichtigen Kanal oder die verspäteten Ausstrahlungen im Free-TV.

Free-TV und Highlights bei ZDF und Joyn

Am Mittwochabend bietet das ZDF ab 23:00 Uhr eine Alternative für kostenlos interessierte Zuschauer. Das Programm zeigt die Highlights des vierten Champions-League-Spieltags im Free-TV. Diese Sendung ist zudem kostenlos im Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar. Die Zusammenfassungen beinhalten wichtige Momente aus den Partien.

Zu den im Free-TV behandelten Spielen gehören unter anderem die Begegnungen von Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern München und RB Leipzig. Somit haben Zuschauer die Möglichkeit, die wichtigsten Geschehnisse dieser deutschen Teams nachträglich zu verfolgen. Darüber hinaus bietet DAZN auch mit einem kostenlosen Account ausgewählte Champions-League-Highlights auf Abruf an. Diese VOD-Inhalte sind eine Möglichkeit, Teile der Action nachzuholen, ohne das Live-Erlebnis oder die Konferenz live zu verfolgen.

Zukünftige kostenlose Angebote von DAZN

Ob DAZN in der laufenden Champions-League-Saison 2026/27 weitere Konferenzen kostenlos anbieten wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Der Streamingdienst hatte bereits nach dem kostenlosen Angebot vom 13. Oktober die Dienstagskonferenz am 3. November gratis übertragen. Für diese beiden Tage war kein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Fans benötigten lediglich einen kostenlosen DAZN-Account zur Registrierung.

Für die kommenden Champions-League-Spieltage hat der Streamingdienst bislang keine weiteren kostenlosen Konferenzübertragungen angekündigt. Die Strategie des Anbieters scheint darauf abzuzielen, die Nutzer zu regelmäßigen Abonnenten zu konvertieren. Die Ausnahmeaktionen am Dienstag waren zeitlich streng begrenzt. Die Rückkehr zum regulären Modell am Mittwoch unterstreicht die kommerzielle Ausrichtung der Champions-League-Rechte bei DAZN in Deutschland. Fans müssen sich daher auf den gewohnten Zahlschranken-Modell einstellen, wenn sie das Live-Geschehen der deutschen Klubs gegen Real Betis und Manchester City begleiten wollen.