Champions League: DAZN überträgt Dienstag-Konferenz kostenlos

Die Champions-League-Konferenz am 3. November ist bei DAZN kostenlos erreichbar. Fans sehen VfB Stuttgart vs. Galatasaray und Atletico Madrid vs. FC Bayern Livestream.

Am Dienstag, den 3. November, bieten DAZN und die UEFA Fans eine klare Möglichkeit, die Vorschau auf die Champions-League-Spiele des zweiten Spieltags kostenlos zu verfolgen. Die traditionelle Dienstagskonferenz der europäischen Königsklasse ist wieder ohne Abo bei der Streaming-Plattform sichtbar. Diese Übersicht deckt die Partien des Abends ab, darunter das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Galatasaray Istanbul sowie das Topspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München.

Gratis Zugang zur Dienstagskonferenz am 3. November

Die kostenlose Übertragung der Vorschau-Show gilt aktuell am 3. November als der einzige freie Zugang zu Inhalten der UEFA. Rund drei Wochen nach der ersten kostenlosen Schaltung im ersten Spieltag wiederholt DAZN dieses Angebot. Fans können die Live-Ankündigung der Spiele komplett ohne ein kostenpflichtiges DAZN-Abo im Web und in der App verfolgen. Diese Maßnahme dient der Sichtbarkeit der Liga und bietet Gelegenheit, sich über die wichtigsten Begegnungen zu informieren.

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Aktuelle Spiele und TV-Highlights am Mittwochabend

Nach dem Spieltag im November zeigt das ZDF ab 23:00 Uhr am folgenden Mittwoch die Highlights der Champions-League-Spiele im Free-TV. Zusätzlich ist diese Sendung kostenlos im Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar. Die Zusammenfassungen beinhalten die Leistungen von Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern München und weiteren Teilnehmern. Dieser Zeitraum bietet somit eine weitere, werbefinanzierte Möglichkeit, die Ergebnisse und Szenen des Abends nachzuverfolgen.

Exklusive Rechte bei Amazon Prime Video für das Bayern-Spiel

Für das konkrete Einzelmatch zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München gilt eine spezielle Einschränkung. Dieses Spiel ist nicht in der kostenlosen DAZN-Konferenz im Sinne eines Volltransmits enthalten, da Amazon Prime Video die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie besitzt. Wer das gesamte Spiel live erleben möchte, benötigt zwingend ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abonnement. Die Konferenz zeigt lediglich eine Vorschau, nicht aber den direkten Wettkampfverlauf dieses Duells.

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Langfristige Strategien von DAZN und zukünftige Planung

Ob DAZN auch an den kommenden Spieltagen wieder eine kostenlose Vorschau-Konferenz anbietet, ist bis dato nicht offiziell bestätigt. Regulär setzen Fußballfans auf einen kostenpflichtigen Vertrag, um sowohl die Konferenzen als auch die Live-Spiele der Königsklasse ohne Unterbrechung zu verfolgen. Der Streamingdienst betreibt jedoch weiterhin eine Strategie, abseits der Hauptaktionen ausgewählte Sportinhalte gratis anzubieten. Interessierte Nutzer sollten sich direkt beim Anbieter informieren, welche Inhalte aktuell ohne Abo verfügbar sind.

Übersicht der Begegnungen und technische Verfügbarkeit

Die unten aufgeführten Begegnungen des Abends können im Rahmen der Konferenz live verfolgt werden. Für den direkten Zugriff auf die Einzelspiele selbst bleibt ein Abo erforderlich, sei es bei DAZN oder Amazon Prime Video. Die Liveticker-Übersicht der Spiele bietet dabei eine textbasierte Alternative für Nutzer, die wenig Datenverkehr nutzen möchten oder keine Video-Streams empfangen können. Alle genannten Plattformen stellen ihre Dienste am 3. November für die Berichterstattung bereit.