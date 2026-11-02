Champions League Dienstag kostenlos: VfB und Bayern Livestream

Champions League Dienstag kostenlos verfolgen: DAZN zeigt die Live-Konferenz gratis an. VfB Stuttgart bei Galatasaray und Bayern gegen Atletico Madrid im Überblick.

Am Dienstag, dem 3. November, können Fußballfans die Champions League an einem besonderen Ereignis teilhaben lassen, das sich positiv auf die Zugänglichkeit des Events auswirkt. Die Deutsche Telekom-Tochter DAZN schaltet die traditionelle Dienstagskonferenz zur Champions League wieder kostenlos auf. Dieser Schritt folgt dem Beispiel vom 2. Spieltag der laufenden Saison, bei dem die Konferenz ebenfalls ohne Abo zugänglich war. Die Übertragung findet im Rahmen einer spezifischen Aktion statt, die es den Zuschauern ermöglicht, bestimmte Inhalte der Liga ohne zusätzliche Kosten zu verfolgen.

Freier Zugang zur Live-Konferenz

Nach einer Pause von etwa drei Wochen ist es nun erneut möglich, die Pressekonferenzen vor den Partien kostenlos zu sehen. Alle Dienstagspartien der Champions League können von den Fans verfolgt werden, jedoch mit einer wichtigen Ausnahme. Diese Ausnahme betrifft ein bestimmtes Duell, dessen Rechte nicht bei DAZN liegen. Stattdessen besitzt Amazon Prime Video die exklusiven Übertragungsrechte für dieses spezifische Spiel. Für die Verfolgung dieses einen Duells ist daher ein kostenpflichtiges Amazon Prime-Abonnement zwingend erforderlich. Die anderen Spiele der Runde können weiterhin in Verbindung mit der kostenlosen Konferenz betrachtet werden.

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Spieleplan und Übertragungsrechte

Zu den prominenten Begegnungen dieser Runde gehört der Besuch des VfB Stuttgart bei Galatasaray. Zusätzlich empfängt der FC Bayern München den spanischen Vertreter Atletico Madrid in der eigenen Heimstätte. Diese und andere Spiele werden in der Liveticker-Übersicht dokumentiert, die den Zuschauern einen detaillierten Einblick in den Verlauf der Partien bietet. Während die Konferenz selbst kostenlos ist, bleibt festzuhalten, dass für die einzelnen Live-Spiele weiterhin ein reguläres Abonnement beim Streaminganbieter benötigt wird. Die Konferenz dient somit als kostenfreier Vorlauf, der jedoch keinen vollständigen Zugriff auf alle Live-Matches gewährt.

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Alternative Angebote im Free-TV

Für diejenigen, die keinen Zugang zu DAZN besitzen, gibt es weitere Möglichkeiten, Highlights der Champions League zu sehen. Das ZDF strahlt am Mittwochabend ab 23:00 Uhr die Zusammenfassungen des vierten Spieltags im freien Fernsehen aus. Diese Sendung ist auch im Livestream auf der Plattform Joyn kostenlos verfügbar. Zu den gezeigten Inhalten gehören unter anderem Zusammenfassungen der Partien von Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern München und weiteren Teilnehmern der Königsklasse. Diese Alternative bietet eine weitere Option für die breite Öffentlichkeit, sich über die Ergebnisse zu informieren.

Zukunft der kostenlosen Konferenz

Bisher ist nicht bekannt, ob DAZN an den kommenden Spieltagen ebenfalls eine kostenlose Champions-League-Konferenz anbieten wird. Regelmäßig benötigen Fußballfans ein kostenpflichtiges Abo, um die Spiele und Konferenzen der Champions League live bei DAZN zu verfolgen. Die aktuelle Aktion stellt eine Ausnahme dar, die nicht als Standarddienstleistung zu verstehen ist. DAZN bietet jedoch abseits dieser speziellen Aktion auch ausgewählte Sportinhalte kostenlos an. Fans, die wissen möchten, welche Übertragungen aktuell gratis verfügbar sind, können diese Informationen direkt beim Streamingdienst erfahren.