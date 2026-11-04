Champions League Ergebnisse: FC Arsenal, Real Madrid und Como 1907 siegen während Liverpool verliert

FC Liverpool verliert bei Fenerbahce, Real Madrid und Arsenal gewinnen. Como 1907 feiert historischen Sieg. Details zu allen Champions League Ergebnissen und Torschützen.

Im vierten Spieltag der UEFA Champions League zeigte sich das englische Fußball-Kontingent mit gemischter Bilanz. Während der FC Arsenal und der spanische Rekordmeister Real Madrid punkten konnten, erlitt der FC Liverpool ein unangenehmes Desaster. Die Engländer kassierten bei Fenerbahce Istanbul einen Rückschlag, besser machten es der FC Arsenal sowie Como 1907, das ein historisches Schützenfest feierte. Die spanischen Erfolge stehen dabei im krassen Gegensatz zum Scheitern der roten Teufel aus Merseyside.

Liverpool verliert in Istanbul trotz Führung

Die Engländer vom FC Liverpool verloren am vierten Spieltag trotz zweimaliger Führung bei Fenerbahce Istanbul mit 2:3 (1:1). Der FC Liverpool kassiert in der Champions League einen Rückschlag, als die Türken den ersten Sieg im laufenden Wettbewerb feierten. Trey Nyoni (25.) brachte die zunächst überlegenen Gäste zwar in Führung, Mason Greenwood (29.) glich jedoch per abgefälschtem Freistoß aus. Nach der Pause legte Liverpool durch den eingewechselten Alexander Isak (69.) erneut vor, doch Archie Brown (73.) antwortete für Fenerbahce umgehend. Vedat Muriqi (79.) sorgte schließlich per Kopf für den Spießrutenlauf.

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Real Madrid und Arsenal feiern Siege

Real Madrid durfte dank eines Last-Minute-Treffers bei AEK Athen zum 3:2 (1:1) den vierten Sieg im vierten Spiel bejubeln. Real geriet in Athen zunächst durch Aboubakary Koita (12.) in Rückstand. Jude Bellingham (32.) glich mit einem sehenswerten Hackentreffer aus. Nach der Pause brachte Stavros Pilios (75.) die Gastgeber erneut in Führung. Der Franzose traf anschließend noch die Latte (86.), ehe der eingewechselte Federico Valverde (90.+2) mit einem Distanzschuss den späten Sieg für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti besorgte.

Und auch der FC Arsenal konnte feiern. Durch das souveräne 2:1 (2:0) bei Slavia Prag schraubte der englische Meister sein Punktekonto auch ohne DFB-Star nach oben. Das Team von Trainer Cesc Fabregas siegte bei RC Lens mit 9:1 (3:0) und feierte den höchsten Erfolg der Champions-League-Geschichte. Der Ex-Herthaner Marc Oliver Kempf (53.) traf zum zwischenzeitlichen 5:0. Der Grieche Tassos Douvikas erzielte einen Dreierpack.

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Como 1907 feiert historischen CL-Sieg

Neuling Como 1907 feiert höchsten Sieg der CL-Geschichte, was die Liga dramatisch aufmischt. Die lombardische Mannschaft erzielte in diesem Spielalter einen sensationellen Erfolg, der in die Annalen der europäischen Vereinswettbewerbe eingehen wird. Dieser historische Triumph kontrastiert stark mit den Misserfolgen der etablierten englischen Spitzenclubs und zeigt, wie unverhofft die Gruppenphasen verlaufen können.

BVB-Noten und weitere Ergebnisse

Neben den großen Siegern gibt es auch kritische Stimmen bei anderen Teilnehmern. In Bezug auf Borussia Dortmund vs. Betis Sevilla in der Champions League wurden nur zwei Zweier als gute Noten vergeben, was auf eine schwache Leistung hindeutet. Die Noten der BVB-Profis fielen dementsprechend mager aus, während die Konkurrenz wie Arsenal und Real Madrid klar die Oberhand behielt. Diese Differenzierung unterstreicht die hohe Spannung im europäischen Spitzenfußball.