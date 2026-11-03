Champions League Ergebnisse: William, George und Aston Villa in Barcelona, United Sieg gegen Leipzig

Detaillierte Ergebnisse der Champions League: Aston Villa verliert 0:3 bei Barcelona trotz Unterstützung durch Prinz William. Manchester United gewinnt knapp, PSG reißt Rekord und LASK siegt.

Prinz William (44) und sein Sohn George (13) durften in Barcelona keine Freude an der Leistung ihres Lieblingsklubs haben. Während sie im Camp Nou von den Rängen aus das Geschehen verfolgten, erlitt Aston Villa eine deutliche 0:3-Niederlage gegen die Heimmannschaft von FC Barcelona. Die königlichen Besucher brachten kein Glück für die Engländer, die gegen die aktuelle Form ihrer Gastgebermacht keine Chance hatten.

Barcelonas dominanter Sieg gegen Aston Villa

Der FC Barcelona führte nach nur sieben Minuten durch Lamine Yamal bereits früh in Führung. Die zweite Halbzeit wurde zur Show für Raphinha, der mit einem Doppelpack das Ergebnis endgültig entschied. Trotz der Einwechslung von Ex-Bayern-Star Leon Goretzka (31) ließ sich der Ausgang des Spiels nicht mehr umkehren. Für Trainer Hansi Flick (61) war dieser Sieg ein dringend needed Trostpflaster nach früheren Niederlagen. Zuvor hatte Barcelona gegen Paris Saint-Germain mit 2:4 verloren und im Clásico gegen Real Madrid eine 1:2-Pleite hinnehmen müssen.

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Historischer Blitzstart von PSG gegen Villarreal

Paris Saint-Germain (PSG) schrieb in dieser Woche Champions-League-Geschichte. Das Team benötigte lediglich 16 Minuten und zwei Sekunden, um vier Tore zu erzielen. Dies ist der schnellste Start, den ein Team jemals in der Champions League hinlegte. João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu und Fabián Ruiz sorgten für diese statistische Meisterleistung. Das "Gelbe U-Boot" Villarreal war schnell erledigt, wobei der zweimalige Titelverteidiger am Ende mit 0:6 verlor. PSG bleibt damit an der Tabellenspitze.

Manchester United beendet Sieglos-Serie in Leipzig

Am Old Trafford traf Manchester United auf RB Leipzig. Das Team war seit neun Spielen ohne Sieg und hatte große Schwierigkeiten, gegen den deutschen Gegner zu bestehen. Malen von BVB führte Leipzig früh mit 2:0 an. Nach einem VAR-Eingriff durfte Bruno Fernandes jedoch nachträglich für den Anschluss responsible sein. Matheus Cunha (27) drehte das Spiel innerhalb von drei Minuten durch zwei Tore. Der Ex-Herthaner erhielt danach Gelb-Rot, beendete aber die Sieglos-Serie von United.

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LASK Linz feiert historischen Erfolg in der Champions League

Der Linzer ASK (LASK) feierte in dieser Runde einen besonderen Erfolg. Das österreichische Team gewann gegen den SK Slovan Bratislava. Kasper Jørgensen (26) war der Schlüsselspieler und steuerte drei Tore bei. Robert Ljubicic (27) sorgte für die Endstand von 3:0. Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass der LASK in der Champions League spielt. Trainer Yaya Touré (43) verpasste mit seinem Team den Sieg.

Weitere Ergebnisse: Bodø/Glimt, Galatasaray und Sporting

Das Spiel zwischen Bodø/Glimt und OSC Lille endete torlos. Lille holte damit seinen ersten Punkt in der Champions League. Galatasaray gewann mit 2:0 gegen den SC Augsburg. Aleksey Batrakov (21) erzielte beide Tore. Sporting Lissabon gewann in London mit 1:0 gegen Schachtar Donezk. Das Tor erzielte der Italiener Doumbia (59.). Damit steht Sporting nach der Hälfte der Gruppenphase sicher in den Top-8.