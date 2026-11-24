FC Bayern München bereitet sich auf das Champions League Spiel gegen Lille vor. Thomas Tuchel fordert Rationalität. Zudem gibt es Neuigkeiten zu Jamal Musiala und Karius.

Der FC Bayern München steht vor einem entscheidenden Auswärtsspiel in der Champions League gegen den OSC Lille am Mittwoch. Trainer Thomas Tuchel hat vor einer emotionalen Hängepartie gewarnt und stattdessen rationale Vorbereitung gefordert. Gleichzeitig melden sich Gerüchte um Vertragsverlängerungen und potenzielle Torwart-Wechsel.

Tuchel mahnt Rationalität vor dem Spiel

Thomas Tuchel betonte die Notwendigkeit eines nüchternen Ansatzes für das bevorstehende Match. Er verwies darauf, dass man sich das Leben nicht unnötig schwer machen dürfe, aber auch keine überzogene Panik verbreiten solle. Reaktives Handeln sei der falsche Weg, wenn man aus einer schwierigen Phase heraus agiere. Stattdessen müsse man die aktuelle Situation als Chance begreifen.

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Der Trainer erklärte, dass die Mannschaft über ausreichend Energie und Motivation verfüge, um diesen Wettbewerb zu bestreiten. Ziel sei es, mit der richtigen Einstellung das Spiel zu gewinnen und zu demonstrieren, wozu der deutsche Rekordmeister fähig ist. Diese mentale Einstimmung soll helfen, die bestehenden Defizite im Kader zu überbrücken.

Verletzungssituation und Kader-Probleme

Die personelle Situation in München ist weiterhin angespannt. Thomas Tuchel gab zu, dass der Verlust von Spielern schmerzhaft sei, da im Vorjahr noch 180 Tore erzielt wurden und nun 130 dieser Treffer fehlen. Trotz dieser Lücken vertraut er auf die Eigenschaften seiner verbliebenen Spieler. Er betonte, dass die verbliebenen Kicker laufen, kämpfen und in entscheidenden Momenten einzelne Aktionen entscheiden können.

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Luziano Vargas kehrt nach einer längeren Verletzungspause in den Kader zurück. Vincent Kompany warnte jedoch davor, zu hohe Erwartungen an den Kolumbianer zu stellen. Das Ergebnis dürfe nicht allein von seiner Leistung abhängen. Stattdessen solle sich die Mannschaft auf kollektive Stärke verlassen.

Der Trainer listete weitere Ausfälle auf. Jamal Musiala und Lucas Hernandez sollen innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder fit werden. Auch Mathys Tel und Davies sind als Rückkehrer gehofft. Langfristig fehlen jedoch Harry Kane und Sarr sowie Manuel Neuer.

Respekt vor dem Gegner Lille OSC

Vincent Kompany blickt mit Respekt auf den französischen Gegner. Lille war bis zur vergangenen Woche Zweiter in der Ligue 1 und verfügt über viel Talent. Die Mannschaft zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit und eine aggressive Verteidigungsstrategie aus. Einige Spieler verfügen über große Erfahrung im europäischen Wettbewerb.

Der Trainer erwartet einen intensiven Spielverlauf mit hohem Druck auf den Ball. Er prognostizierte ein gutes Spiel für die Zuschauer, das technisch anspruchsvoll sein wird. Der Fokus liegt darauf, der Aggressivität der Franzosen standzuhalten und eigene Chancen zu nutzen.

Upamecano sieht Motivation in der Krise

Dayot Upamecano nutzt die aktuelle Krise als zusätzliche Motivation. Der 28-jährige Abwehrspieler, der zu den besten Verteidigern der Welt zählt, betonte den Charakter der Mannschaft. Er verwies auf die langjährige Erfahrung im Kader. Zudem erklärte er, dass er früher als junger Spieler im Sturm aktiv war, aber heute nicht mehr dort spiele. Eine Frage bezüglich eines Einsatzes vorne hat der Trainer noch nicht gestellt.

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Das Spiel in Lille habe für ihn besondere Bedeutung. Seine Jugendstation in Valenciennes liegt in der Nähe. Er erwartet ein hartes Duell, da Lille aktuell Dritter der Liga ist. Die Spieler wollen beweisen, dass sie eine Mannschaft mit starkem Willen sind. Der Abwehrspieler warnte vor einer Unterschätzung des Gegners.

Musiala-Vertrag und Karius-Gerüchte

Die Transferwelle trifft auch die Meldungen aus dem Verein. Nach Recherchen des Stern hat der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala im Februar 2025 teuer erkauft. Neben dem Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro soll eine Sonderzahlung von 22 Millionen Euro geflossen sein.

Diese Summe gilt im Fußball als außergewöhnlich hoch. Sie unterstreicht den Wert des Nationalspielers für den Verein. Der Vertrag soll langfristig Sicherheit schaffen und den Star vor einem möglichen Wechsel bewahren.

Gleichzeitig kursieren Gerüchte um Lukas Karius als möglichen Nachfolger. Karius lehnte Spekulationen ab. Er erklärte, dass er sich nicht mit anderen Klubs unterhalte und sein Fokus beim FC Bayern liege. Die Arbeit mit Thomas Tuchel und die Atmosphäre im Verein seien entscheidend für seine Zukunft. Ein Wechsel würde familiär keine Vorteile bieten, da die Familie in Mailand lebt.

Matthias Tillmann von Schalke 04 betonte zuvor, dass Nummer Eins auf Schalke attraktiver sei als Ersatz in München. Karius bestätigte dies. Er spiele sehr gerne in Düsseldorf. Andere Bundesligisten interessieren sich zudem für die Jugendtalente wie den 19-jährigen Tim Binder.