Der FC Bayern München verliert das Champions League-Auswärtsspiel bei Lille mit 1:2. Nach Führung durch Dayot Upamecano dreht der Gastgeber das Spiel und gefährdet den direkten Achtelfinaleinzug.

Der FC Bayern München hat im Champions-League-Achtelfinal-Qualifikationskampf bei Lille eine deutliche 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Für die Münchner endet die Hoffnung auf den direkten Sprung in die Runde der letzten achtteams mit diesem Auswärtsergebnis, da sie nun tabellarisch auf Platz 15 stehen und sich Sorgen um die Platzierung machen müssen. Trainer Vincent Kompany stand vor dem Duell mit einer stark veränderten Aufstellung da, um den Mangel an verfügbaren Offensivspielern auszugleichen.

Kompany experimentiert mit neuer Formation

Die sportliche Führungsebene um Vincent Kompany hat eine taktische Neuorientierung vorgenommen, da die Mannschaft fast 130 der 180 Tore der Vorsaison vermisst. Konrad Laimer wurde in dieser Konstellation nicht wie üblich im Mittelfeld, sondern als alleiniger Sturmspitze aufgestellt. Zudem rückte Mathis Pavlovic in die Zehnerposition, während Anton Stach gemeinsam mit Joshua Kimmich die Doppel-Sechs bildete. Kompany betonte vor dem Spiel bei DAZN, dass die aktuellen Kadermitglieder bereit seien, mit den gegebenen Karten zu spielen und entscheidende Momente selbst zu gestalten.

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Upamecano führt Bayern in der 15. Minute an

In der ersten Halbzeit überzeugte der FC Bayern München durch eine dominante Performance und belohnte das gute Spiel frühzeitig. In der 15. Minute gelang Dayot Upamecano nach einer Ecke von Anton Stach der Führungstreffer zum 1:0. Es handelte sich dabei um Upacamcs viertes Saisontreffer und den ersten Treffer des Innenverteidigers in der Königsklasse. Der Abwehrspieler, der vor dem Spiel sogar als möglicher Aushilfsstürmer diskutiert worden war, verwertete die Chance kopfballgenau und feierte den Erfolg mit seinen Teamkollegen.

Die Abwesenheit der verletzten Top-Stars Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz und Jamal Musiala fiel in den ersten 45 Minuten kaum ins Gewicht. Dies lag auch daran, dass der FC Lille unter Trainer Davide Ancelotti zunächst keine nennenswerte Gefahr ausstrahlte. Ancelotti hatte als Ex-Bayern-Co-Trainer die Heimmannschaft gut auf das Duell vorbereitet, doch Bayern kontrollierte das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit weitestgehend.

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Schneller Doppelschlag ändert das Spielverhältnis

Als die zweite Halbzeit begann, veränderte sich das Spielbild rapide. Bereits wenige Sekunden nach Wiederanpfiff ging der Ball im Bayern-Strafraum unter, doch der Treffer von Yoshinori Muto wurde nach Videobeweis aufgrund eines Fouls an Joshua Kimmich aberkannt. Kurz darauf sorgte Konrad Laimer für Unmut, als er nach einem vermeintlichen Kopfstoß zu Boden ging und sich im Anschluss für ein Frustfoul eine Gelbe Karte holte.

Nach gut einer Stunde spielte der FC Lille den Doppelschlag, der das Match entschied. Yoshinori Muto traf in der 62. Minute unhaltbar zum 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später folgte der entscheidende Moment: Ethan Mbappé lief nach einem Konter allein auf das Tor zu und traf mit seinem Schuss den Innenpfosten. Der abprallende Ball landete bei Mathis Pavlovic, dessen Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor rollte. Der 1:2-Rückstand stand in weniger als vier Minuten, nachdem die Münchner die Kontrolle verloren hatten.

Laimer analysiert den Verlust der Griffigkeit

Durch die späten Einwechslungen von Luis Diaz und Jamal Musiala in der 76. Minute konnte der FC Bayern München den Ausgang des Spiels nicht mehr wenden. Konrad Laimer äußerte sich nach dem Abpfiff selbstkritisch bei DAZN und gab zu, dass die Mannschaft die Griffigkeit der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufrechterhalten habe. Er betonte, dass man in der Champions League bei solchen Momenten schnell mit null Punkten da stehe, was die bittere Niederlage unterstreicht.