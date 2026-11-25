Der FC Bayern erleidet in der Champions League eine bittere 1:2-Niederlage gegen den Lille OSC. Nach Führung in der ersten Halbzeit kippt das Spiel in der zweiten Hälfte.

In der Champions League muss der FC Bayern eine herbe 1:2-Niederlage beim Lille OSC hinnehmen. Die Münchner beginnen das Spiel stark und gehen nach einer Viertelstunde in Führung, doch nach der Pause kippt das Spielgeschehen komplett. Als Tabellenfünfter am Ende der Gruppe, aber mit einem Punkt Rückstand auf die direct-qualification places, muss Bayern nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen.

Taktikwechsel und Überraschungen im Sturm

Trainer Vincent Kompany stand vor dem Anpfiff vor der schwierigen Aufgabe, mit einer stark dezimierten Personaldecke umzugehen. Er erklärte gegenüber DAZN, dass dem Team fast 130 von 180 Toren der Vorsaison fehlen. Um dies zu kompensieren, setzte Kompany auf eine ungewöhnliche Formation: Konrad Laimer agierte überraschend als Spitzenstürmer, während Pavlovic die Rolle des zentralen Offensivspielers übernahm. Neben Joshua Kimmich startete der junge Niclas Füllkrug nicht, sondern Julian Bischof auf der Doppel-Sechs-Rolle, um mehr Dynamik in die Mittelreihe zu bringen.

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Die ersten 45 Minuten ließen jedoch keinen Mangel an Effektivität erkennen. Bayern kontrollierte die Partie von Beginn an und schuf sich die besseren Chancen. Ein Eckball von Bischof in der 15. Minute führte zur Führung. Dayot Upamecano sprang hoch und köpfte den Ball ins Tor. Für den Innenverteidiger war dies sein vierter Saisontreffer und sein erster im Königsklasse-Wettbewerb. Kurioserweise wurde Upamecano vor der Partie sogar als möglicher Aushilfsstürmer gehandelt, was seine Aussage untermauerte, als junger Spieler im Sturm gespielt zu haben und viele Tore erzielt zu haben.

Schnelle Wende und Eigentor entscheiden das Spiel

Nur Sekunden nach Wiederanpfiff gab es zunächst einen Moment der Verwirrung, als der Ball ins Bayern-Tor schien. Der Treffer wurde jedoch nach Videobeweis (VAR) aberkannt, da Ueda zuvor Joshua Kimmich gefoult hatte. Dies sorgte für Frust bei den Münchnern, wobei Konrad Laimer nach einem vermeintlichen Kopfstoß zu Boden ging und später nach einem Frustfoul die gelbe Karte sah. Der japanische Angreifer Ueda gab in der 62. Minute dann jedoch den Auftakt für die Wende und erzielte unhaltbar zum 1:1-Ausgleich.

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Nur drei Minuten später entschied sich das Spiel weiter zu Ungunsten von Bayern. Ethan Mbappé lief allein auf das Tor zu und schoss an den Pfosten. Bei der Rückgewinnung des Balls beförderte Pavlovic die Kugel unglücklich ins eigene Netz. Damit stand es plötzlich 1:2 für Lille. Trainer Davide Ancelotti hatte mit seiner Mannschaft die Nerven behalten und zeigte sich plötzlich deutlich mutiger als in der ersten Halbzeit. Lille, trainiert von Ex-Bayern-Co Davide Ancelotti, entwickelte zunächst nur wenig Gefahr, kehrte aber mit neuer Intensität zurück.

Verpasste Chancen und das Ende der Hoffnung

Vincent Kompany reagierte auf das Debakel und brachte in der Schlussphase mit Luis Diaz und Jamal Musiala zwei Top-Stars aus der Reserve. Beide kamen in der 76. Minute ins Spiel. Die Wende gelang den Münchnern jedoch nicht mehr. Bei einer Díaz-Flanke landete der Ball bei Musiala, der zu Binder weiterleitete, die Hereingabe jedoch an alle vorbei rauschte. Jonathan Tah holte nochmals einen kopfballstarken Spieler herein, doch Davide Ancelotti nutzte weitere Zeit und brachte Romain Perraud ins Spiel. In der 89. Minute wurde ein Weitschuss von Upamecano geblockt, ehe Olivier Giroud für Lille eingewechselt wurde. Die Pleite bleibt Bayerns erste der Saison.