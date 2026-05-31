Champions-League-Final-Schiedsrichter Daniel Siebert nicht bei WM nominiert

Trotz der Leitung des Champions-League-Finals wurde der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert nicht für die Weltmeisterschaft nominiert. Stattdessen fährt nur Felix Zwayer als deutscher Vertreter zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Die besten Fußballspieler der Welt stehen im Champions-League- Finale auf dem Rasen, und eigentlich sollten auch die weltbesten Schiedsrichter das Spiel leiten. Umso überraschender ist es daher, dass der Schiedsrichter des Finalspiels im Sommer nicht bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein wird.

Daniel Siebert aus Berlin, der das Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal pfeift, wird das Turnier höchstwahrscheinlich vor dem Fernseher verfolgen. Dies ist eine weitere Enttäuschung für den deutschen Unparteiischen, der bereits zuvor eine schwierige Phase durchmachen musste. Statt seiner wurde lediglich Felix Zwayer als deutscher Schiedsrichter für die WM nominiert. Für Siebert wäre es nach seiner Teilnahme in Katar vor vier Jahren, wo er zwei Spiele leitete, bereits die zweite Weltmeisterschaft gewesen.

Mit der Nominierung für das Champions-League-Finale erreicht Siebert einen besonderen Meilenstein: Er ist erst der fünfte deutsche Schiedsrichter überhaupt, der die Ehre erhält, das Finale der europäischen Königsklasse zu leiten. Der letzte Deutsche vor ihm war Dr. Felix Brych, der 2017 das Endspiel zwischen Real Madrid und Juventus Turin pfiff.

Arsenal kam mit positiven Erinnerungen an Siebert in das Spiel, da er in dieser Saison bereits zwei Partien der Gunners in der Champions League geleitet hatte - beide Male gewannen die Londoner. Doch im Finale wendete sich das Blatt: Nach einem dramatischen Elfmeterschießen unterlag Arsenal mit 4:5. Diese Entwicklung wirft Fragen über die Auswahlkriterien für internationale Turniere auf. Warum wird ein Schiedsrichter, der das wichtigste Vereinsfinale der Welt leitet, nicht für die Weltmeisterschaft nominiert?

Während Siebert auf der größten Vereinsbühne brilliert, bleibt ihm die Teilnahme am größten nationalen Wettbewerb verwehrt. Die Gründe für seine Nicht-Nominierung sind nicht offiziell kommuniziert worden, doch die Entscheidung des Schiedsrichterkomitees der FIFA wird in Fachkreise intensiv diskutiert. Sieberts Leistung in der Champions League war durchgehend souverän, was seine Nichtberücksichtigung umso rätselhafter macht. Gleichzeitig bedeutet die Nominierung von Felix Zwayer, dass Deutschland bei der WM mit nur einem Schiedsrichter vertreten sein wird.

In der Vergangenheit waren deutsche Unparteiische regelmäßig bei großen Turnieren vertreten, oft sogar mit mehreren Vertretern. Die Reduzierung auf einen einzigen Schiedsrichter spiegelt möglicherweise eine veränderte Wahrnehmung oder Bewertung deutscher Schiedsrichter auf internationaler Ebene wider. Es bleibt abzuwarten, ob Zwayer die Erwartungen erfüllen kann und ob die FIFA mit ihrer Entscheidung, Siebert zu übergehen, richtig liegt. Insgesamt unterstreicht die Situation die komplexen Dynamiken hinter der Auswahl von Schiedsrichtern für globale Wettbewerbe.

Während sportliche Leistungen im Vordergrund stehen sollten, spielen oft auch politische und strukturelle Faktoren eine Rolle. Für Daniel Siebert bleibt das Champions-League-Finale als Höhepunkt seiner Karriere, während die WM-Teilnahme ein unerfüllter Traum bleibt. Die Fußballwelt wird beobachten, wie er mit dieser Enttäuschung umgeht und ob er in Zukunft wieder Chancen auf internationale Einsätze erhält





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