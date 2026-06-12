Champions-League-Final4 in Köln: Magdeburg trifft auf Füchse Berlin

Die Champions-League-Final4 in Köln ist wieder da. Der Titelverteidiger Magdeburg trifft auf die Füchse Berlin. Die beiden besten deutschen Teams kennen sich gut, wer wird ins Endspiel in der Königsklasse einziehen?

Die Champions-League- Final4 in Köln ist wieder da. Der Titelverteidiger Magdeburg trifft auf die Füchse Berlin . Die beiden besten deutschen Teams kennen sich gut, wer wird ins Endspiel in der Königsklasse einziehen?

SPORT BILD hat alle Infos. Das gesamte Final4 der Champions League wird im Free-TV auf DF1 gezeigt. Magdeburg nimmt zum vierten Mal in Folge am Finalwochenende der Champions League teil. Die Füchse sind zum zweiten Mal in Serie in Köln.

Den Berlinern fehlt bislang noch der Titel in der Königsklasse. Mit Magdeburg wartet wohl die größte Hürde. Der SCM erzielte in der bisherigen Champions-League-Saison einen Torrekord. Beide Spiele in der Handball-Bundesliga entschied der neue deutsche Meister für sich.

Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning glaubt an sein Team: Wir freuen uns auf das Duell mit Magdeburg. Das wird sicherlich ein 50:50-Spiel zweier Mannschaften, die den Anspruch haben, die Champions League zu gewinnen. Ich glaube, dass wir diesmal unter anderen Voraussetzungen antreten als in der vergangenen Saison eine Woche nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Auch Magdeburgs Kapitän Christian O'Sullivan weiß um die Schwere der Aufgabe: Es ist ein Team, das wir sehr gut kennen und das eine starke Saison gespielt hat. Das wird eine schwere Herausforderung





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