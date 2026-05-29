Champions League Finale 2024: UEFA verlegt Anstoß auf 18 Uhr

Das Champions League Finale in Budapest wird 2024 bereits um 18 Uhr angepfiffen. Die UEFA erklärt die Vorverlegung mit besseren Bedingungen für Fans, Familien und der weltweiten Übertragung. Sender wie ZDF und DAZN passen ihre Berichterstattung an.

Das Champions League Finale 2024 in Budapest wird um 18 Uhr angepfiffen, was einer deutlichen Vorverlegung gegenüber früheren Jahren entspricht. Bis 2015 begann das Finale traditionell um 20.45 Uhr, davor teilweise sogar mittwochs unter der Woche. 2016 wurde der Anstoß auf 21 Uhr gelegt, jetzt erfolgt eine weitere Verschiebung um drei Stunden nach vorn.

Diese Änderung soll ein besseres Erlebnis für Fans, Mannschaften und die Austragungsstadt bieten. Die UEFA betont, dass nach Spielende die öffentlichen Verkehrsmittel besser genutzt werden können, um sicher und einfach abzureisen. Alternativ könnten Fans länger in der Stadt feiern, was wirtschaftliche Vorteile bringe. Die frühe Uhrzeit soll zudem Familien und Kindern den Besuch erleichtern und eine einladende Atmosphäre schaffen.

Auch für die weltweite TV-Übertragung ist 18 Uhr günstiger, besonders für jüngere Zuschauer. In Deutschland beginnt die Live-Berichterstattung bereits am späten Nachmittag: Das ZDF überträgt ab 17.05 Uhr mit Jochen Breyer als Moderator und den Experten Per Mertesacker sowie Christoph Kramer. Oliver Schmidt kommentiert das Spiel ab 18 Uhr. Parallel zeigt DAZN das Finale ab 17 Uhr, moderiert von Laura Wontorra mit Experten Michael Ballack und Nils Petersen, Kommentator ist Jan Platte.

Die dauerhafte Umstellung auf 18 Uhr gilt ab diesem Jahr und soll das größte europäische Klubspiel für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis machen





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