Champions-League-Finale 2026 in Budapest: Anstoß um 18:00 Uhr - UEFA bricht mit Tradition

Das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und FC Arsenal wird 2026 erstmals um 18:00 Uhr angepfiffen. Die UEFA verspricht sich davon bessere Logistik, mehr Familienfreundlichkeit und weltweit günstigere Übertragungszeiten.

Die UEFA hat eine bedeutende Änderung für das Finale der Champions League im Jahr 2026 angekündigt. Das Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird in der Puskas Arena in Budapest ausgetragen und erstmals um 18:00 Uhr MEZ angepfiffen.

Bisher war die traditionelle Anstoßzeit um 21:00 Uhr, doch der europäische Fußballverband verspricht sich von der Vorverlegung zahlreiche Vorteile. Laut UEFA soll die frühere Anstoßzeit nicht nur die Logistik am Spieltag optimieren, sondern auch den Fans, Mannschaften und der Austragungsstadt ein besseres Erlebnis bieten. Durch die Anpassung der Spielzeit wird eine einladende Atmosphäre geschaffen, die es Familien und Kindern erleichtert, dem größten Fußballspiel der Saison beizuwohnen.

Die UEFA betont, dass die Entscheidung auf Basis umfangreicher Analysen und in enger Abstimmung mit Fanvertretern getroffen wurde. Die An- und Abreise für die Zuschauer vor Ort soll durch die neue Uhrzeit deutlich vereinfacht werden. Angereiste Fans können vor allem nach dem Spiel öffentliche Verkehrsmittel besser erreichen, um sicher und bequem vom Stadion abzureisen. In den Austragungsstädten wird zudem ein positiver wirtschaftlicher Effekt erwartet, da die Fans nach dem Spiel die Möglichkeit haben, das Stadionumfeld zu erkunden und weiterzufeiern.

Die UEFA weist darauf hin, dass die frühere Anstoßzeit auch globalen Zuschauern zugutekommt: Die Übertragungszeiten sind für verschiedene Zeitzonen günstiger, sodass noch mehr Menschen weltweit das Finale live verfolgen können. Besonders jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer sollen durch die familienfreundliche Zeit angesprochen werden. Ronan Evain, Geschäftsführer von Football Supporters Europe, begrüßte die Neuerung ausdrücklich. Er bezeichnete die Verlegung als einen willkommenen Schritt für Fans, der ihre Bedürfnisse widerspiegele.

Die enge Zusammenarbeit der UEFA mit den Fanorganisationen habe maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen. Kritiker hingegen bemängeln, dass die frühere Anstoßzeit die Atmosphäre eines Abendspiels beeinträchtigen könnte. Dennoch zeigt sich die UEFA zuversichtlich, dass das Finale in Budapest ein unvergessliches Ereignis wird. Mit der neuen Anstoßzeit setzt der Verband ein Zeichen für mehr Familienfreundlichkeit und Zugänglichkeit im internationalen Spitzenfußball.

Die Vorbereitungen für das Finale laufen bereits auf Hochtouren, und Budapest bereitet sich auf einen Ansturm von Fußballfans aus aller Welt vor





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