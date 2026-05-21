Champions League Finale 2026: Ticketpreise und Verkaufsinformationen für das Endspiel Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal in Budapest

Die UEFA Champions League Finale 2026 findet am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest statt. Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird vor 61.400 Zuschauern ausgetragen. Tickets sind in verschiedenen Preiskategorien ab 70 Euro erhältlich. Fans werden vor unseriösen Ticketplattformen gewarnt.

Die UEFA Champions League Finale wird im Jahr 2026 am 30. Mai in der renommierten Puskas Arena in Budapest ausgetragen. Das Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird vor insgesamt 61.400 Zuschauern stattfinden und damit eines der größten Fußball ereignisse des Jahres darstellen.

Die Ticketpreise sind gestaffelt und bieten für verschiedene Zuschauergruppen unterschiedliche Optionen an. Die sogenannten Fans-First-Tickets werden zu einem günstigen Preis von 70 Euro angeboten und richten sich an Fans mit kleinerem Budget. Für weitere Plätze besteht die Möglichkeit, diese im offenen Verkauf über die UEFA zu erwerben. Bei diesen regulären Ticketverkäufen liegen die Preise deutlich höher.

Die erste Kategorie wird für 950 Euro pro Ticket verkauft, was einem Premium-Sektor entspricht mit den besten Sichtbedingungen. Die zweite Kategorie ist mit 650 Euro günstiger positioniert und bietet dennoch eine gute Platzlage im Stadion. Die dritte Kategorie wird für 180 Euro pro Ticket angeboten und richtet sich an Budget-bewusste Zuschauer, die das Finale erleben möchten, ohne zu viel Geld ausgeben zu müssen. Diese abgestuften Preiskategorien ermöglichen es verschiedenen Zuschauergruppen, das bedeutende Endspiel zu besuchen.

Die Registrierung bei der UEFA für die Teilnahme an der Verlosung war bis zum 19. März möglich. Fans mussten sich innerhalb dieses Zeitfensters anmelden, um eine Chance auf Tickets durch die Auslosung zu haben. Diese Auslosung wurde bereits durchgeführt und die verfügbaren Tickets aus diesem Kontingent sind vergriffen.

Die restlichen Ticketplätze werden von den beiden Vereinen Paris Saint-Germain und Arsenal unter ihren eigenen Vereinsmitgliedern und Fanclub-Mitgliedern verlost. Dadurch erhalten auch die langjährigen Unterstützer der Clubs eine faire Chance, an dem historischen Ereignis teilzunehmen. Fans müssen allerdings vorsichtig sein, wenn es um den Kauf von Tickets auf unseriösen Webseiten geht. Während Plattformen wie Viagogo legal sind, warnen Verbraucherschützer regelmäßig vor Problemen bei solchen Ticketverkaufsseiten.

Die Verbraucherschützer berichten häufig von überhöhten Preisen, die weit über den offiziellen Preisen liegen, von gefälschten oder bereits personalisierten Tickets, die nicht übertragbar sind, sowie von intransparenten Gebührenstrukturen, die versteckt hinzukommen. Der FC Bayern hat seine Fans beispielsweise auf seiner offiziellen Internetseite vor dem Kauf von nicht autorisierten Ticket-Anbietern gewarnt. In einem offiziellen Statement des Clubs heißt es: Leider stehen oftmals auch Ticket-Angebote auf nicht autorisierten Internetplattformen und bei zahlreichen, vor allem im Internet werbenden, inoffiziellen Ticketagenturen zur Verfügung.

Häufig werden hierfür stark erhöhte Preise verlangt. Das Risiko beim Kauf bei solchen Plattformen ist erheblich. Viele Webseiten bieten Tickets an, die nicht zum Zutritt in das entsprechende Stadion berechtigen oder die nach erfolgter Zahlung gar nicht geliefert werden. Die Clubs raten daher dringend davon ab, bei nicht autorisierten Plattformen Tickets zu erwerben, da es sich hierbei immer um nicht autorisierte Anbieter handelt, denen man nicht vertrauen kann.

Fans sollten ausschließlich über offizielle Kanäle ihre Tickets kaufen, um Betrügereien und Enttäuschungen zu vermeiden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League Finale 2026 Paris Saint-Germain FC Arsenal Ticketverkauf Budapest

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wolfsburg muss gegen Paderborn ein Novum in 2026 schaffenDer VfL ist in der Relegation favorisiert, doch Paderborn hat die richtigen Mittel.

Read more »

Champions-League-Finale: So kommen Fans noch an Tickets für das Endspiel zwischen PSG und ArsenalAuf den Ticket-Börsen werden bereits verrückte Preise aufgerufen.

Read more »

Bundesliga-Relegation 2026: Wann finden die Spiele statt und welche Teams treten an?Die Bundesliga-Relegation 2026 entscheidet über den letzten Auf- und Abstieg. Alles rund um Termine, Übertragung im TV und Stream und Modus lesen Sie hier.

Read more »

„Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2026: Sendetermine, Teilnehmer, ÜbertragungNeue Folgen von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ stehen 2026 auf dem Programm. Hier kommen Infos rund um Sendetermine, Teilnehmer, Übertragung im TV und Stream.

Read more »