Champions League Finale geht in die Verlängerung

Das Finale der Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern geht in die Verlängerung. Der FC Arsenal führt zur Pause des Finals mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain.

Das Finale der Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern geht in die Verlängerung . Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit steht es 1:1. Der FC Arsenal führt zur Pause des Finals mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain.

Die Franzosen hatten durchgehend mehr Ballbesitz, aber die Gunners konnten ihre Führung halten. Im Anschluss zogen sich die Londoner zurück, standen enorm tief und konzentrierten sich aufs Verteidigen. Die Parisiens suchten nach einer Lücke, fanden aber keine. Das hohe Tempo von Dembélé, Doué und Kvaratskhelia konnte PSG gegen die kompakt stehenden Engländer überhaupt nicht ausspielen und der Titelverteidiger hatte keine einzige gute Torchance.

Im Livestream wird das Finale der Champions League kostenlos auf Joyn übertragen. Die Champions League heute live wird im Free-TV übertragen, aber es ist nicht klar, ob das Finale PSG vs. Bayern im Free-TV übertragen wird. Das Finale der Champions League 2026 in Budapest wird am «Wann» stattfinden. Es gibt auch die Möglichkeit, Tickets für das Endspiel zu kaufen.

Die Champions League ist ein bedeutendes Ereignis im europäischen Vereinsfußball und viele Fans freuen sich auf das Finale. Der FC Bayern hat bereits einige wichtige Spiele in der Champions League gespielt und hofft auf den Sieg. PSG ist der Titelverteidiger und wird alles geben, um den Titel zu halten. Das Finale der Champions League wird ein spannendes Spiel sein und viele Fans werden es im Livestream oder im Free-TV verfolgen





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