Champions-League-Finale: PSG gegen Arsenal live im ZDF - Daniel Siebert pfeift

Das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal am Samstag in Budapest wird von Schiedsrichter Daniel Siebert geleitet. Das ZDF überträgt live ab 17:05 Uhr. Titelverteidiger PSG geht leicht favorisiert ins Spiel, doch Arsenal träumt vom ersten Triumph.

Das Champions-League- Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird am Samstag in Budapest ausgetragen. Die Partie beginnt um 18 Uhr und wird live im ZDF übertragen.

Die Übertragung startet bereits um 17.05 Uhr, mit ausführlicher Vorberichterstattung. Fans können das Spiel auch im Livestream über die ZDF-Mediathek verfolgen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Schiedsrichter: Mit Daniel Siebert aus Berlin leitet erstmals seit 2013 wieder ein deutscher Referee ein Champions-League-Endspiel. Der 42-jährige Siebert ist erst der fünfte deutsche Unparteiische, dem diese Ehre zuteilwird.

Zuvor piffen bereits Felix Brych, Wolfgang Stark, Markus Merk und Helmut Krug ein Finale der Königsklasse. Siebert, der für den Berliner Fußball-Verband pfeift, hat sich in den vergangenen Jahren durch konstante Leistungen in der Bundesliga und auf internationaler Bühne empfohlen. Seine Erfahrung könnte in einem hitzigen Finale entscheidend sein. Auf dem Rasen treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Saisonverläufen aufeinander.

Paris Saint-Germain geht als Titelverteidiger ins Spiel und ist leichter Favorit. Das Team aus der französischen Hauptstadt setzte sich im Halbfinale in einer spektakulären Serie gegen den FC Bayern München durch. Das Hinspiel endete 5:4 für PSG und sorgte europaweit für Schlagzeilen. Zuvor schaltete PSG Monaco, Chelsea und Liverpool aus und präsentierte sich vor allem offensiv in überragender Form.

Spieler wie Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé sind in absoluter Topverfassung. Der FC Arsenal hingegen krönte eine dominante Premier-League-Saison mit dem ersten Meistertitel seit 22 Jahren. Die Londoner zeigten sich auf dem Weg ins Finale äußerst souverän und besiegten unter anderem Bayer Leverkusen, Sporting Lissabon und Atlético Madrid. Arsenal träumt nun vom ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte.

Mit Kai Havertz, der bereits 2021 mit Chelsea den Henkelpott gewann, steht ein deutscher Nationalspieler im Arsenal-Kader, der den Coup perfekt machen will. Aus deutscher Perspektive ist das Finale also gleich doppelt interessant: nicht nur wegen des Schiedsrichters, sondern auch wegen der Beteiligung von Havertz. Der Ex-Leverkusener kann seinen zweiten Champions-League-Titel feiern, während der FC Arsenal nach über zwei Jahrzehnten wieder ganz oben auf der europäischen Bühne stehen könnte.

PSG strebt unterdessen die Titelverteidigung an - ein Kunststück, das in der Ära der Champions League nur wenigen gelang. Die Statistik spricht allerdings für die Franzosen: Sie haben in dieser Saison auf dem Weg ins Finale nur zwei Spiele verloren und sind besonders in den K.-o. -Runden kaum zu stoppen gewesen. Arsenal hingegen zeigte eine beeindruckende taktische Disziplin und eine starke Defensive.

Das Finale verspricht also Spannung pur, mit zwei Teams, die unterschiedliche Stärken haben. PSG setzt auf individuelle Klasse und Offensivpower, Arsenal auf Kollektiv und System. Die Partie in Budapest wird live im Free-TV übertragen, sodass ein Millionenpublikum in Deutschland das Geschehen verfolgen kann. Das ZDF bietet neben der TV-Übertragung auch einen umfangreichen Livestream in der Mediathek an, begleitet von Expertenkommentaren.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein wird durch die Sendung führen, und im Stadion ist Reporter Oliver Welke vor Ort. Das Finale ist der Höhepunkt einer Saison, die viele Überraschungen bereithielt. Nach dem Aus von Topfavoriten wie Manchester City und Real Madrid dominierten nun PSG und Arsenal die Bühne. Siebert hat die schwierige Aufgabe, das Spiel fair zu leiten - in einem Finale, das emotionale und körperliche Höchstleistungen abverlangt.

Die Vorfreude bei den Fans in Budapest und vor den Bildschirmen zu Hause ist riesig. Ob am Ende PSG erneut jubelt oder Arsenal Geschichte schreibt, wird sich kurz nach 20 Uhr entscheiden. Eines ist sicher: Es wird ein packendes Endspiel, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesseln wird





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