Champions-League-Finale: Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards analysieren das Spiel

Die drei Experten sprechen über den Kampf um die Fußball-Krone Europas und geben ihre Meinung über die Teams und Spieler ab.

Thierry Henry , Jamie Carragher und Micah Richards analysieren das Champions-League-Finale für den US-Sender CBS. Die drei Experten sprechen über den Kampf um die Fußball -Krone Europas und geben ihre Meinung über die Teams und Spieler ab.

Thierry Henry, ein ehemaliger Spieler von Arsenal, ist ein großer Fan des Teams und hofft, dass sie den Titel gewinnen werden. Er gibt an, dass er sich schrecklich fühlt, weil er ein Fan ist und das Team noch nie den Titel gewonnen hat. Jamie Carragher, ein ehemaliger Spieler von Liverpool, spricht über den wichtigen Torjäger Kai Havertz, der kürzlich ein wichtiges Tor gegen Burnley erzielte und zur englischen Meisterschaft führte.

Er gibt an, dass Havertz eine Gabe hat, wichtige Tore zu machen und dass er beim Umschalten hilft, stark im Pressing ist. Micah Richards, ein ehemaliger Spieler von Manchester City, spricht über den Titelverteidiger Paris Saint-Germain und gibt an, dass sie ein attraktives Team zum Zuschauen sind. Er gibt an, dass sie stark mit und ohne Ball sind und dass Trainer Luis Enrique herausragende Arbeit geleistet hat.

Die drei Experten sprechen auch über die Belastung der Spieler und geben an, dass sie den Spielern auch einmal eine Pause geben müssen. Sie geben an, dass die Verbände nie an die körperlichen und mentalen Belastungen der Spieler denken





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