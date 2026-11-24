Dank des dritten Erfolgs hintereinander in der Champions League hat Galatasaray wieder gute Chancen auf das Weiterkommen. Bei Aston Villa geht der Trend in die andere Richtung.

Dank des dritten Erfolgs in Folge in der Champions League hat Galatasaray wieder gute Chancen auf das Weiterkommen. Bei Aston Villa geht der Trend nach dem 0:1 in Istanbul in die andere Richtung.

Für den entscheidenden Treffer in einem unterhaltungsarmen Spiel sorgte Deniz Gül in der 77. Minute. Durch den haben beide Mannschaften nach fünf von acht Partien in der Gruppenphase neun Punkte auf dem Konto und Aussichten auf das Erreichen der K.o-Phase - allerdings war Villa mit drei Siegen perfekt gestartet, während Galatasaray erst nach zwei Niederlagen in Fahrt gekommen und auf dem Weg nach oben ist. Die erste Halbzeit war wahrlich nichts für Fußball-Feinschmecker.

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Nach 45 Minuten sprach die Torschussstatistik leicht für Aston Villa, auf das gegnerische Gehäuse ging aber auf beiden Seiten kein Versuch. Die Engländer hatten auch etwas mehr Ballbesitz, Gefahr strahlten sie aber genauso wenig aus wie Galatasaray. Bei den Gastgebern saßen Leroy Sané und Ilkay Gündogan ebenso auf der Bank wie auf der anderen Seite Leon Goretzka.

Dabei war vor allem der Auftritt von"Gala" überraschend, denn mit sieben Siegen in Folge war der türkische Meister mit einer großen Portion Rückenwind in die Partie gegangen - von dem jedoch zunächst gar nichts zu sehen war. Es machte sich bemerkbar, dass mit Victor Osimhen und Rafael Leao zwei der besten Offensivspieler des Teams fehlten. Villa konnte so trotz zuvor fünf Pflichtspielen ohne Sieg die Kontrolle im Spiel übernehmen.

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An der spielerischen Klasse änderte sich auch im zweiten Durchgang zunächst nichts, doch die Partie wurde deutlich hitziger. Aleksey Batrakov hatte Glück, dass sein Versuch des Nachtretens nicht als solcher gewertet wurde und er mit Gelb davon kam . In dieser Situation und einer weiteren Auseinandersetzung zwischen gegnerischen Spielern zeigte der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert, der Probleme mit der Spielleitung hatte, vier Gelbe Karten innerhalb von sechs Minuten.

Über diese Emotionalität gelang es"Gala" allerdings, deutlich besser ins Spiel zu kommen und es an sich zu reißen. Um das zu ändern, reagierte Villa-Trainer Unai Emery und wechselte in der 66. Minute unter anderem Goretzka ein. Doch das gelang nicht, stattdessen gab es elf Minuten später den ersten Schuss auf eines der beiden Tore - und der landete direkt im Tor von Aston Villa.

Nach einem Eckball kam Gül aus kurzer Distanz zum Kopfball, der noch entscheidend abgefälscht wurde . Dabei wurde der Stürmer, der in der 61. Minuten eingewechselt worden war, mit einem Tritt im Gesicht getroffen und er fing stark an zu bluten.

Mit einem Nasenverband bewältigte Gül dennoch den Rest der Partie und avancierte so erst recht zum Helden des Abends. Aston Villa gegen PSG,"Gala" in Athen Villa probierte in der Folge, die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Champions League noch zu verhindern, wie während des gesamten Spielverlaufs konnte sich der Zwölftplatzierte der Premier League jedoch nicht entscheidend durchsetzen.

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So steht das Emery-Team jetzt sowohl national als auch international unter Druck, in der Champions League geht es gegen Titelverteidiger Paris St. Germain auch noch mit einer denkbar schweren Aufgabe weiter. Auch Galatasaray muss noch gegen den französischen Topklub ran, allerdings erst am letzten Spieltag, wenn es für PSG möglicherweise um nichts mehr geht.

In der nächsten Partie in der Königsklasse muss"Gala" zu AEK Athen, das bisher lediglich drei Zähler auf dem Konto hat. Zunächst steht für Gündogan und Co. am kommenden Montag eines der hitzigen Istanbul-Derbys bei Besiktas auf dem Programm.