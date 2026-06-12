Champions League Halbfinale: Gidsel und Kristjansson im Favoriten-Duell

Im Champions League Halbfinale der Handballer treffen die Füchse Berlin auf den SC Magdeburg. Die Stars Mathias Gidsel und Gisli Kristjansson im Interview über die besondere Stimmung in Köln, ihr Spielstil und die Erwartungen für das Final4.

Die Champions League im Handball erreicht ein weiteres Höhepunktwochenende, wenn der dänische Superstar Mathias Gidsel mit den Füchsen Berlin auf den deutschen Meister SC Magdeburg trifft.

In Köln, vor einer atemberaubenden Kulisse von 20.000 Zuschauern, kommt es zum Gipfeltreffen zwischen zwei der besten Teams Europas. Die Spielweise der Berliner, geprägt von hohem Tempo und aggressivem Rückwärsspiel, trifft auf die stabile und fehlerarme Mannschaft aus Magdeburg, die sich durch ihre zahlreichen Eins-gegen-Eins-Spezialisten auszeichnet. Besonders brisant: Die beiden torreichen Angriffsspieler Gidsel und Gisli Kristjansson, beide rarely für Siebenmeter zuständig, messen sich direkt.

Während Gidsel die Verantwortung im Team betont und die Spezialistenrolle anerkennt, legt Kristjansson den Fokus auf den kollektiven Erfolg. Beide erwarten ein absolut enges und hochklassiges Duell, bei dem Barcelona aufgrund ihrer Final4-Erfahrung einen kleinen Vorteil haben könnte, während Magdeburg durch eine überragende Saison überzeugt. Die besondere Atmosphäre in Köln, die bei beiden Spielern für Gänsehaut sorgt, wird dieses Halbfinale zu einem einmaligen Erlebnis machen.

Darüber hinaus sprechen die Handballstars über die Auszeichnung als Welthandballer, das vergangene Final4 und ihre Perspektiven, ehe sie sich noch kurz dem parallel stattfindenden Fußball-WM-Fieber zuwenden. Gidsel drückt den skandinavischen Nachbarn Norwegen und Schweden die Daumen und hofft auf ein gutes Abschneiden Deutschlands, während Kristjansson voll und ganz für Portugal brennt





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball Champions League Füchse Berlin SC Magdeburg Mathias Gidsel Gisli Kristjansson

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fenerbahce Istanbul sucht nach einem Neuzugang für die Champions LeagueFenerbahce Istanbul sucht nach einem Neuzugang, um sich für die kommende Champions League-Saison zu qualifizieren. Der neue Präsident Aziz Yıldırım hat bereits erklärt, dass Salah einen Dreijahresvertrag und Gesamtkosten von 90 Mio. Euro verlangen wird.

Read more »

Handball-Showdown: Berlin gegen Magdeburg neuer Klassiker?Der Champions-League-Titel könnte erneut nach Deutschland gehen. Diesmal fordern Berlins Handballer den SC Magdeburg im Halbfinale...

Read more »

Mathias Gidsel unterschreibt einen lebenslangen Vertrag mit Puma und wird Schlüssel einer neuen OffensiveDer Sportartikel-Hersteller Puma beginnt eine neue Mission: Mathias Gidsel soll der Marke im Handball zum Durchbruch verhelfen. Der Welthandballer von den Füchsen Berlin wird zum Schlüssel einer neuen Offensive und unterschreibt dafür einen Vertrag fürs Leben. Nach BILD-Informationen soll dieser Vertrag der größte und langfristigste Deal sein, den je ein Handballspieler mit einer Marke abgeschlossen hat.

Read more »

Mathias Gidsel verlängert Vertrag mit Puma und wird Handball-Lifestyle-BotschafterMathias Gidsel, der Welthandballer, hat einen neuen Millionen-Vertrag mit Puma abgeschlossen und seinen Vertrag nicht nur verlängert, sondern auf lebenslang gestellt. Puma will den Handball auf die nächste Stufe bringen und sieht in Gidsel einen fantastischen Botschafter für die Marke. Auch Usain Bolt, der 100-m-Weltrekordler, hatte 2010 einen lebenslangen Vertrag bei Puma unterschrieben.

Read more »