Inter Mailand, Paris Saint-Germain und Manchester United dominieren die Champions League mit deutlichen Erfolgen. Details zu Torschützen und Rekorden.

Die aktuelle Runde der Champions League wurde von klaren Siegen der Favoriten dominiert, wobei sowohl Inter Mailand als auch Paris Saint-Germain ihre Position an der Spitze der Gruppen festigten. Inter Mailand besiegte Feyenoord Rotterdam mit 3:0, während der Titelverteidiger Paris Saint-Germain beim FC Villarreal mit 6:0 triumphierte und damit einen historischen Rekord in der Geschichte des Wettbewerbs aufstellte. Beide Vereine zeigten eine überlegene Leistung, die ihre Rolle als Top-Kandidaten für die nächste Runde unterstrich.

Inter Mailand siegt mit deutschem Nationalspieler

Bei Inter Mailand traf ein deutscher Nationalspieler, der mit seinem ersten Champions-League-Tor zum Sieg führte. Der gebürtige Kölner Bisseck traf beim 3:0 (2:0) bei Feyenoord Rotterdam zum 1:0 und hatte damit großen Anteil am zweiten Inter-Sieg in der Königsklasse in Folge. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler hofft, am Donnerstag von Bundestrainer Bisseck traf sehenswert mit links ins lange Eck in der 7. Minute. Die weiteren Tore für den Favoriten erzielten Pio Esposito in der 34. Minute und Piotr Zielinski in der 54. Minute, was die Dominanz der Mailänder weiter bestätigte.

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Das Spiel gestaltete sich für Inter bereits früh klar, wobei das Tor von Bisseck den Durchbruch markierte. Bei Feyenoord stand der frühere Herthaner und Bochumer Tjark Ernst im Tor, konnte die Überlegenheit der Gäste jedoch nicht verhindern. Der Sieg festigte das Vertrauen in das Team und zeigte die offensive Stärke von Inter, die nun auf weitere Erfolge in der Serie hoffen kann.

PSG stellt Rekord auf und dominiert Villarreal

Den vierten Sieg im vierten Spiel feierte der übermächtige Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Zwei Wochen nach dem prestigeträchtigen 4:2-Erfolg gegen Hansi Flicks setzte sich der französische Meister mit 6:0 (4:0) beim FC Villarreal durch. Das Spiel war dabei schon nach dem 4:0 in der 17. Minute entschieden. PSG führte damit schneller als kein anderes Team in der Champions-League-Geschichte mit vier Toren, was einen neuen historischen Meilenstein darstellt.

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Die Pariser sind bisher das einzige Team mit der perfekten Ausbeute von zwölf Punkten in der laufenden Phase. Diese beeindruckende Bilanz unterstreicht die Konstante Leistung der Mannschaft und ihre Fähigkeit, Spiele früh zu entscheiden. Die klare Distanzierung von Villarreal zeigt, dass PSG auf dem Weg ist, seine Titelverteidigung mit noch größerer Autorität anzugehen.

Manchester United überwindet Rückstand gegen Girona

Manchester United schaffte es, einen Rückstand zu überwinden und sicherte sich einen wichtigen Sieg im Wettbewerb. Das Spiel endete mit 3:2 (0:2), nachdem man ein zwischenzeitliches 0:2 gegen Girona FC wettmachte. Dank der Treffer von Bruno Fernandes in der 58. Minute per Foulelfmeter und Matheus Cunha in der 83. Minute siegte Manchester erstmals seit neun Pflichtspielen wieder. Diese Wende markierte einen wichtigen moralischen Aufschwung für das Team nach einer längeren Durststrecke.

Kurz vor Schluss sah der frühere Leipziger und Berliner Cunha aber noch die Gelb-Rote Karte in der 90.+1. Minute. Trotz dieser roten Karte bleibt das Ergebnis ein historischer Moment für die Red Devils, da der Sieg nach einer solchen Niederlage gegen einen starken Gegner wie Girona die Widerstandsfähigkeit der Mannschaft demonstrierte. Die Leistung gibt nun Hoffnung auf eine Trendwende in der laufenden Saison.