Champions League: Kostenlose DAZN-Konferenz am 3. November

Verfolgen Sie VfB Stuttgart und FC Bayern kostenlos am 3. November in der DAZN-Konferenz. Alle Infos zum Stream, TV und den Exklusivrechten.

Am Dienstag, dem 3. November 2025, bietet der Streamingdienst DAZN eine besondere Möglichkeit für Sportbegeisterte. Die Dienstagskonferenz der Champions League wird erstmals kostenlos übertragen. Dies betrifft den zweiten Spieltag der aktuellen Saison, bei dem der VfB Stuttgart zu Gast bei Galatasaray ist und Atlético Madrid den FC Bayern München empfängt.

Kostenloser Zugang zur DAZN-Konferenz

Die DAZN-Konferenz am 3. November ist frei zugänglich und muss nicht abonniert werden. Fans können alle Dienstagspartien mit Ausnahme eines spezifischen Duells in dieser Konferenz kostenlos verfolgen. Der Grund für die Ausnahme liegt bei den Exklusivrechten, die an Amazon Prime Video vergeben wurden. Für das Spiel, das unter diesen Rechten fällt, ist ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abonnement erforderlich. Die anderen Spiele der Woche sind in der Live-Konferenz enthalten und lassen sich ohne DAZN-Abonnement anschauen.

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Übertragungsdetails und technische Voraussetzungen

Fans müssen die Übertragung spezifisch im Rahmen der DAZN-Konferenz suchen. Die unten aufgeführten Begegnungen können ganz ohne DAZN-Abonnement verfolgt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur für die Zusammenfassung und die Pressekonferenzen gilt. Für die Live-Übertragung der einzelnen Spiele im TV und Livestream benötigt es weiterhin ein Abo. Die kostenlose Ansicht dient also primär der Berichterstattung und nicht der kompletten Spielverfolgung aller Matches.

Alternative Sendungen im Free-TV

Neben der kostenlosen DAZN-Konferenz gibt es weitere Optionen für Fans. Am Mittwochabend zeigt das ZDF ab 23:00 Uhr die Highlights des vierten Champions-League-Spieltags im Free-TV. Die Sendung ist außerdem kostenlos im Livestream auf Joyn verfügbar. Zu sehen sind unter anderem Zusammenfassungen der Partien von Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern München und weiteren Teilnehmern. Diese Option eignet sich besonders für Zuschauer, die keine Live-Interaktion benötigen und sich für die Highlights interessieren.

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Zukünftige kostenlose Übertragungen

Ob DAZN auch an den kommenden Spieltagen wieder eine Champions-League-Konferenz kostenlos anbietet, ist bislang nicht bekannt. Regulär benötigen Fußballfans ein kostenpflichtiges Abonnement, um die Spiele und Konferenzen der Königsklasse live bei DAZN zu verfolgen. DAZN bietet allerdings auch abseits dieser Aktion ausgewählte Sportinhalte kostenlos an. Welche Übertragungen aktuell gratis verfügbar sind, erfahren Fans direkt beim Streamingdienst.

Rechteverteilung und Marktübersicht

Die Aufteilung der Rechte führt zu einer komplexen Landschaft für Zuschauer. Während DAZN die meisten Spiele exklusiv hält, hat Amazon Prime Video bestimmte Duelle für sich gesichert. Dies bedeutet für die Konsumenten, dass mehrere Abos erforderlich sein können, um alle Spiele in voller Länge zu sehen. Die kostenlose Konferenz von DAZN ist daher eine willkommene Alternative, um einen Überblick über die Ergebnisse und die Stimmungen der Teams zu bekommen, ohne sofort in ein Premium-Abonnement investieren zu müssen.