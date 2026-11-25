Liverpool und Barça gewinnen ihre Champions-League-Partien deutlich. Florian Wirtz trifft für Liverpool, während Paris Saint-Germain an Rom scheitert und die Tabellenführung abgeben muss.

Die Champions-League-Saison bot am Mittwoch evening wiederholt spektakuläre Momente und überraschende Wendungen. Während Liverpool und der FC Barcelona ihre Partien klar dominierten, musste Paris Saint-Germain die Tabellenführung abgeben. Die Begegnungen waren geprägt von fehlerhaften Abwehren, zahlreichen Elfmeterentscheidungen und individuellen Glanzleistungen namhafter Akteure.

Liverpool besiegt Club Brügge mit Wirtz-Tor

Liverpool setzte sich mit 3:0 gegen Club Brügge durch und demonstrierte dabei hohe Effizienz vor dem Tor. Nicolò Tresoldi steht für die Belgier in der Startelf, wobei der deutsch-italienische Shootingstar bereits fünf Treffer in dieser Champions-League-Saison erzielt hat. Der bessere Start gelang jedoch den Gastgebern, als Brügge-Keeper Yann Sommer beim Spielaufbau einen folgenschweren Fehlpass leistete.

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Barcola ging dazwischen, und Szoboszlai setzte Isak in Szene, der mühelos zum 1:0 einschießen konnte (13.). Auch Florian Wirtz darf von Beginn an spielen. Nach der Pause legte Wirtz für Isak auf, der Szoboszlai bediente. Der Ungar verpasste das 2:0 nur knapp (60.). Anschließend sorgte der DFB-Star selbst für die Entscheidung. Wirtz leitete einen Konter ein, schaltete sich in den Angriff ein und traf nach Vorlage von Ngumoha zum 2:0 (79.). Isak machte schließlich alles klar und erhöhte nach einem Zuspiel vom Keeper Alisson auf 3:0 (82.).

Turbulenter 2:2-Unentschieden: Sporting vs. Manchester United

Manchester United kam bei Sporting Lissabon nach einer turbulenten Partie nicht über ein 2:2 hinaus. Auf seinen ersten Erfolg als United-Coach muss Mauricio Pochettino damit weiter warten. Zunächst bemühte sich United, fand gegen tief stehende Portugiesen jedoch kaum Lösungen. Dann überschlugen sich die Ereignisse auf dem Platz. Martínez traf Catamo im Strafraum am Fuß, was zum Elfmeter für Sporting führte (31.).

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Doch Suárez scheiterte kläglich an Lammens, der den Ball sogar festhielt. Nur eine Minute später leistete der Keeper selbst einen Patzer: Bei einem langen Ball kam er gegen Araújo zu spät, erneut folgte ein Elfmeter. Diesmal verwandelte Suárez wuchtig ins linke untere Eck zum 1:0 (33.). Auch nach der Pause ging das Elfmeter-Spektakel weiter. Quaresma trat Martínez in die Hacken, und Bruno Fernandes stellte per Strafstoß auf 1:1 (48.).

Kurz darauf brachte der Ex-Lissabonner United in Führung! Sein eigentlich harmloser Distanzschuss sprang durch einen Platzfehler tückisch auf und war für Pereira nicht zu halten (50.). Ein kurioser Treffer! Doch United zog sich zu weit zurück und kassierte den Ausgleich. Lammens ließ eine harmlose Flanke abprallen, Suárez bedankte sich mit einem artistischen Abschluss - 2:2 (80.)! United antwortete prompt. Nach einer Ecke trafen die Red Devils, doch Schiedsrichter Marciniak nahm den Treffer nach Videobeweis wegen eines Offensivfouls zurück. In der 90. Minute sah Tielemans nach einem harten Einsteigen auch noch Gelb-Rot! So teilten sich beide Mannschaften nach einer wilden Partie die Punkte.

AS Rom hält Paris Saint-Germain auf Distanz

Wettbewerbsübergreifend ist die Mannschaft von Luis Enrique seit Anfang September ungeschlagen und hat ihre vergangenen zwölf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Doch die AS Rom, derzeit Zweiter der Serie A, ließ sich davon nicht beeindrucken. Nach einer Balleroberung infolge eines Pressings bediente Hermoso seinen Landsmann Soulé. Der setzte sich mit einem starken Solo durch und legte erneut für Hermoso auf: 1:0 für Rom (5.).

PSG benötigte einen Standard zum Ausgleich: Nach einer Ecke stand Zabarnyi völlig frei und köpfte am kurzen Pfosten zum 1:1 ein (31.). Auch nach der Pause erwischt Rom den besseren Start. Paris benötigte erneut einen Standard: Der gerade eingewechselte Ousmane Dembélé verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 2:1 (62.). Roma-Coach Gasperini reagierte und brachte innerhalb von fünf Minuten gleich vier neue Spieler, darunter den ehemaligen Stürmer Donyell Malen. Und es gab noch einen Elfmeter - diesmal nach einem Handspiel von Vitinha. Malen blieb cool und traf routiniert zum 2:2-Ausgleich (78.).

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FC Barcelona dominiert Sabah mit klarem Sieg

Der FC Barcelona gewann seine Partie mit Leichtigkeit und festigte damit seine Position in der Gruppe. Dabei war Sabah zu Beginn die gefährlichere Mannschaft und kam immer wieder zu schnellen Kontern. Nach einer Ecke rettete sogar die Latte für Barça (27.). Danach nahm die Partie den erwarteten Verlauf. Yamal-Ersatz Adeyemi behauptete sich im Eins-gegen-Eins und brachte den Ball in die Mitte. Keeper Pokatilov ließ ihn abprallen, Gordon staubte zum 1:0 ab (31.).

Nach der Pause bot sich das gleiche Bild: Einen Schuss von Jesus ließ Pokatilov direkt vor Gordons Füßen prallen - der Engländer schnürte mit dem 2:0 seinen Doppelpack (51.)! Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Adeyemi traf nach einer Flanke von Balde zum 3:0 (55.), kurz darauf legte Gabriel Jesus das 4:0 nach (60.). Immerhin gelang Sabah noch der Ehrentreffer durch den in Deutschland geborenen Joy-Lance Mickels (63.). Flick feiert damit einen souveränen Pflichtsieg im Kampf um die Top 8.