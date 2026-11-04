Champions League: Liverpool verliert bei Fenerbahce 2:3, Real siegt in Athen

Der FC Liverpool lässt in der Champions League erstmals Punkte liegen und verliert 2:3 bei Fenerbahce Istanbul. Real Madrid gewinnt bei AEK Athen 3:2 nach einem Last-Minute-Treffer.

Der FC Liverpool hat in der Champions League erstmals Punkte abgegeben. Die Engländer unterlagen am vierten Spieltag bei Fenerbahce Istanbul mit 2:3 (1:1), obwohl sie zweimal in Führung gegangen waren. Parallel holte Real Madrid in Athen einen 3:2 (1:1)-Sieg bei AEK Athen und durfte damit den vierten Sieg im vierten Spiel feiern.

Für Real entschied ein später Treffer die Partie. Der spanische Rekordsieger lag in Athen zwischenzeitlich zurück und drehte die Begegnung erst kurz vor Schluss.

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Liverpool verspielt zweimalige Führung in Istanbul

Der FC Liverpool verlor sein Spiel bei Fenerbahce Istanbul trotz zweier Führungen mit 2:3. Die Gäste bestimmten zunächst das Spiel und gingen durch Trey Nyoni in der 25. Minute in Führung.

Mason Greenwood glich in der 29. Minute per abgefälschtem Freistoß für Fenerbahce aus. Nach der Pause brachte der eingewechselte Alexander Isak Liverpool in der 69. Minute erneut in Front.

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Archie Brown antwortete für die Türken in der 73. Minute umgehend. Den ersten Sieg von Fenerbahce im laufenden Wettbewerb sicherte schließlich Vedat Muriqi, der in der 79. Minute per Kopf traf.

Real Madrid dreht Partie gegen AEK Athen

Real Madrid gewann bei AEK Athen mit 3:2 und bleibt damit ungeschlagen in der Champions League. Der Treffer zum Sieg fiel erst in der Nachspielzeit.

Aboubakary Koita brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung. Jude Bellingham glich für Real in der 32. Minute mit einem sehenswerten Hackentreffer aus.

Stavros Pilios schoss AEK Athen in der 75. Minute nach der Pause erneut in Führung. Real reagierte in der 78. Minute prompt und stellte auf 2:2. Danach traf die Latte in der 86. Minute, ehe der eingewechselte Federico Valverde in der Nachspielzeit (90.+2) mit einem Distanzschuss den Sieg sicherte.

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Folgen für Liverpool und Real in der Tabelle

Für den FC Liverpool bedeutet die Niederlage in Istanbul den ersten Punktverlust im Wettbewerb. Die Mannschaft hatte in beiden Führungsphasen die Chance, das Ergebnis festzuhalten, verlor aber die Kontrolle über die Partie.

Für Real Madrid ist der vierte Sieg im vierten Spiel ein klares Signal an die Konkurrenz. Der spanische Rekordsieger hat damit als einziger Verein dieser Auswahl in allen bisherigen Partien gepunktet, wie der Spieltag zeigt.