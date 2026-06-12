Mathias Gidsel und Gisli Kristjansson sprechen über die Handball-Magie von Köln. SPORT BILD hat vor dem Final4 mit den Superstars beider Teams gesprochen. Wer ist ihr Favorit auf den Königsklassen-Titel?

Champions-League : Mathias Gidsel und Gisli Kristjansson sprechen über die Handball -Magie von Köln . SPORT BILD hat vor dem Final4 mit den Superstars beider Teams gesprochen. Wer ist ihr Favorit auf den Königsklassen-Titel?

Köln ist die größte Handballbühne, die es gibt. Egal wie das Ergebnis ist, das Erlebnis ist immer schön. In einer so großen Halle und vor 20.000 Zuschauern spielen zu dürfen, ist fantastisch. Schon beim Einlaufen merkst du, wie groß dieses Event ist.

Die Atmosphäre in Köln ist einfach etwas ganz Besonderes. Die Fans machen eine Stimmung, die überragend ist. Wird es für beide Teams nicht langsam langweilig, in den entscheidenden Spielen immer aufeinander zu treffen? Es wird niemals langweilig, gegen Magdeburg zu spielen - im Gegenteil!

Wir spielen immer gegen sie, wenn es um etwas Wichtiges geht. Jedes Duell ist anders, deshalb bleibt es immer spannend. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil!

Das macht immer Spaß, weil es Spiele sind, in denen es eng ist und etwas entschieden werden kann. Besser geht's nicht! Das kann man nur genießen. Irgendwann wird es einen anderen Welthandballer geben als Mathias Gidsel.

Meine Zeit hört auch irgendwann auf, hoffentlich aber noch nicht in naher Zukunft. So eine Auszeichnung ist eine Momentaufnahme und sagt genauso viel über das Team aus, in dem du spielst. Gute Frage. Mathias Gidsel macht das momentan sehr gut.

Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich könnte das machen, aber dafür gibt es Spezialisten. Gisli und ich haben schon sehr viel Verantwortung im Angriff. Ich finde es gut, die Aufgaben und die Verantwortung im Team zu verteilen.

Da lege ich nicht so viel Wert drauf. Es geht nicht darum, wer die meisten Tore wirft, sondern darum, dass wir zusammen erfolgreich sind. Wir haben es über die Saison alle zusammen gut gelöst und ich habe meinen Teil auf der Mitte dazu beigetragen. Damit bin ich zufrieden.

Unsere Füchse-Stärke ist das Tempospiel. Wir sind extrem gut, wenn die Frequenz im Spiel sehr hoch ist. Das ist immer ein Vorteil für uns, im Gegensatz zu Magdeburg. Wir bekommen eher Schwierigkeiten, wenn die Frequenz nicht so hoch ist und sie viele Siebenmeter und Freiwürfe bekommen.

Magdeburg hat so viele gute Eins-gegen-Eins-Spieler. Der SCM spielt ohne viele technische Fehler. Das macht es hart für uns, denn wir leben von gegnerischen Fehlern und Tempo. Berlin steuert das Tempo sehr gut und läuft stark zurück.

Wir auf der anderen Seite machen sehr viele Dinge gut und das stabil über die ganze Saison. Das beeindruckt mich gerade auch selbst etwas. Es war erst ein schönes Erlebnis, bis zu meiner unglücklichen Roten Karte im Halbfinale nach neun Minuten. Trotzdem hat die Mannschaft ein unfassbar gutes Halbfinale gespielt.

Das verlorene Finale gegen den SCM war ein schwieriger Moment, aber jetzt haben wir ja nochmal die Chance, unsere Freunde aus Magdeburg zu schlagen. Das war schon ein krasses Wochenende. Aber ehrlich gesagt, ist das erste Final4, das ich gespielt habe, noch wichtiger für mich. Das war ein wahnsinniges Wochenende.

Die Champions League zu gewinnen, wird immer eine meiner schönsten Erinnerungen bleiben. Das sind zwei absolute Top-Teams! Barcelona ist jedes Jahr auf der großen Bühne dabei und kann jeden schlagen. Alle vier Mannschaften sind, und das erlebe ich in meinem Handball-Leben so zum ersten Mal, auf einem Niveau.

Insgesamt hat Magdeburg vielleicht einen kleinen Vorteil, weil sie so eine überragende Saison gespielt haben. Das wird sehr eng. Aalborg hat eine fantastische Saison gespielt, aber ich sehe einen kleinen Vorteil bei Barcelona, weil sie noch mehr Erfahrung haben - das kann in knappen Spielen den Unterschied ausmachen. Ich verfolge Fußball.

Dänemark ist nicht dabei, das tut mir als Däne etwas weh. Ich hoffe, unsere skandinavischen Freunde Norwegen und Schweden schneiden gut ab. Und dann hoffe ich natürlich für meine zweite Heimat, dass es für Deutschland gut läuft. Ich will gerne die Stimmung in der Stadt erleben, wenn Deutschland spielt.

Ich tippe aber: Frankreich wird Weltmeister. Ich bin großer Fußball-Fan und brenne für Portugal. Cristiano Ronaldo ist mein Lieblingsspieler, deswegen hoffe ich, dass sie gewinnen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions-League Handball Köln Mathias Gidsel Gisli Kristjansson Final4

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mathias (26) und Rebekka (25) sammeln Pfand, um sich die Hochzeit zu finanzieren: „Wir brauchen keinen Luxus“Ein studentisches Pärchen aus Dänemark plant für seine Hochzeit mit einem Budget von fast 27.000 Euro. Dafür sammeln sie Pfand, sparen konsequent im Alltag und teilen ihren Weg dorthin mit anderen.

Read more »

Mathias Gidsel unterschreibt einen lebenslangen Vertrag mit Puma und wird Schlüssel einer neuen OffensiveDer Sportartikel-Hersteller Puma beginnt eine neue Mission: Mathias Gidsel soll der Marke im Handball zum Durchbruch verhelfen. Der Welthandballer von den Füchsen Berlin wird zum Schlüssel einer neuen Offensive und unterschreibt dafür einen Vertrag fürs Leben. Nach BILD-Informationen soll dieser Vertrag der größte und langfristigste Deal sein, den je ein Handballspieler mit einer Marke abgeschlossen hat.

Read more »

Mathias Gidsel verlängert Vertrag mit Puma und wird Handball-Lifestyle-BotschafterMathias Gidsel, der Welthandballer, hat einen neuen Millionen-Vertrag mit Puma abgeschlossen und seinen Vertrag nicht nur verlängert, sondern auf lebenslang gestellt. Puma will den Handball auf die nächste Stufe bringen und sieht in Gidsel einen fantastischen Botschafter für die Marke. Auch Usain Bolt, der 100-m-Weltrekordler, hatte 2010 einen lebenslangen Vertrag bei Puma unterschrieben.

Read more »

Champions League Halbfinale: Gidsel und Kristjansson im Favoriten-DuellIm Champions League Halbfinale der Handballer treffen die Füchse Berlin auf den SC Magdeburg. Die Stars Mathias Gidsel und Gisli Kristjansson im Interview über die besondere Stimmung in Köln, ihr Spielstil und die Erwartungen für das Final4.

Read more »