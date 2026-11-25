Am Mittwoch gibt es keine Champions League Partien im Free-TV. VfB, Bayern, Atletico und Manchester United spielen. Alle Details zu den Spielen.

Am kommenden Mittwoch stehen mehrere hochklassige Partien der Champions League an, die jedoch keine Übertragung im kostenlosen Fernsehen erfahren werden. Die UEFA hat die Senderechte für diese Spieltage exklusiv an kommerzielle Partner vergeben, weshalb Fans auf ein Live-Erlebnis über Pay-TV oder Streaming-Dienste angewiesen sind. Trotz des fehlenden Free-TV-Blocks verspricht der sportliche Mittelpunkt der Woche eine hohe Qualität und zahlreiche spannende Narrative, die über den weiteren Verlauf der Gruppenphase entscheiden könnten.

Kein Free-TV für CL Partien am Mittwoch

Fußballfans müssen sich am Mittwoch darauf einstellen, dass kein einziges Spiel der Champions League im Free-TV zu sehen sein wird. Alle Partien dieser Runde werden ausschließlich im Pay-TV oder auf digitalen Streaming-Plattformen übertragen. Dies stellt eine schlechte Nachricht für die breite Menge der Anhänger dar, da der Zugang zu den hochkarätigen Begegnungen kostenpflichtig ist. Dennoch bleibt das sportliche Angebot hochwertig und bietet für jeden Geschmack relevante Szenarien.

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VfB Stuttgart in Mailand und Bayern in Lille

Der VfB Stuttgart erwartet bei der Auswärtsreise nach Mailand eine stimmungsvolle und große Aufgabe. Das Team muss sich gegen einen starken Gegner behaupten, wobei die Atmosphäre im Gastgeberstadion eine entscheidende Rolle spielen dürfte. Gleichzeitig steht der FC Bayern München vor der Herausforderung, in Lille zu bestehen. Trotz einer schwerwiegenden Verletzungswelle, die das Kader geschwächt hat, zeigt der deutsche Rekordmeister den Willen, die geforderte Leistung zu abrufen.

Atlético Madrid und der Druck durch Viking

Atlético Madrid benötigt gegen den Außenseiter Viking aus Norwegen dringend einen Sieg, um sich für die weitere Teilnahme am Wettbewerb zu qualifizieren. Die Situation ist dabei dramatisch, da Viking aktuell in der Tabelle sogar vor den Rojiblancos von Madrid liegt. Dieser Rückstand erzeugt einen enormen Druck auf das spanische Team, das keine Punkte verspielen darf, um nicht in Gefahr zu geraten, frühzeitig aus dem Turnier zu fliegen.

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Florian Wirtz und Mauricio Pochettinos Debüt

Florian Wirtz (23) steht vor der Möglichkeit, seine aufsteigende Form beim FC Liverpool auch in der Champions League bei Brügge unter Beweis zu stellen. Die Frage ist, ob er die gute Serie, die er zuvor gezeigt hat, in Europa fortsetzen kann. Darüber hinaus sorgt das CL-Debüt von Mauricio Pochettino (54) mit Manchester United für Aufsehen. Nach dem Horror-Auftakt bei den Reds am letzten Wochenende ist die Erwartungshaltung an den neuen Trainer hoch, wie er sein Team in dieser wichtigen Phase stabilisieren kann.

Spannung bis zum Ende der Gruppenphase

Die kommenden Spiele bieten zahlreiche spannende Geschichten, auf die man achten sollte. Neben den bereits genannten Partien gibt es weitere relevante Matches, die das Geschehen beeinflussen. Die Kombination aus sportlicher Hochkarätigkeit und taktischen Duellen macht den Mittwoch zu einem festen Platz im Kalender der Fußballfans. Alle Beteiligten wissen, dass jeder Punkt in dieser Phase des Wettbewerbs von entscheidender Bedeutung ist.