Kein Champions League Free-TV am Mittwoch: VfB Stuttgart, FC Bayern München und Atlético Madrid treten an. Alle Spiele exklusiv bei DAZN.

Am kommenden Mittwoch bleibt das deutsche Free-TV im Fußball weiterhin stumm, während die UEFA Champions League in der nächsten Runde ihr Programm fortsetzt. Alle acht ausgewählten Partien der deutschen und spanischen Teilnehmer sind ausschließlich im Bezahlsender DAZN zu empfangen. Dies bedeutet für die Millionen von Fußballfans, dass sie auf die Live-Übertragung der wichtigen Spiele verzichtender Weise auf den kostenfreien Empfang verzichten müssen.

Verfügbarkeit der Champions League Spiele

Die Europäische Fußballunion (UEFA) hat die Medienrechte für die Champions League an verschiedene broadcaster vergeben, wobei DAZN in Deutschland die exklusiven Live-Rechte hält. Das bedeutet, dass keine einzige der acht Spiele, an denen deutsche oder spanische Klubs teilnehmen, im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird. Zuschauer, die nicht über ein DAZN-Abonnement verfügen, müssen sich auf Highlight-Sendungen oder Statistiken im Radio verlassen.

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Für den VfB Stuttgart beginnt die Reise mit einer herausfordernden Auswärtspartie. Der Verein reist nach Mailand, wo die Atmosphäre im Stadion erwartet wird. Die Fans des VfB stehen vor einer großen Aufgabe, da das Spiel in der fremden Halle stattfindet und die Unterstützung der eigenen Anhänger aufgrund der Medienrechte nicht direkt im Fernsehen verfolgt werden kann.

Spannungsfeld in Mailand und Lille

Der FC Bayern München muss trotz einer erheblichen Verletzungswelle in seiner Defensive und im Angriff gegen Lille antreten. Die sportliche Lage des deutschen Rekordmeisters ist angespannt, da mehrere Schlüsselspieler fehlen. Trotzdem ist ein Erfolg erforderlich, um die Chancen auf das Weiterkommen nicht zu gefährden. Das Spiel gegen den französischen Klub stellt eine hohe Probe für die aktuelle Aufstellung dar.

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Atlético Madrid wiederum steht unter Druck, obwohl das Team zu den Favoriten gezählt wird. Der Verein benötigt dringend einen Sieg gegen den Außenseiter Viking FK, um den Einzug in die nächste Runde sicherzustellen. Dies ist umso dringender, da Viking aktuell sogar vor den Rojiblancos in der Tabelle steht. Eine Niederlage oder ein Unentschieden könnte die gesamte Qualifikation gefährden und die Position des Teams in der Gruppenphase massiv schwächen.

Debüt von Mauricio Pochettino und Florian Wirtz

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Mittwochabends ist das Champions-League-Debüt von Mauricio Pochettino bei Manchester United. Der 54-Jährige muss beweisen, dass er seine Taktik erfolgreich in die Praxis umsetzen kann. Nach dem schlechten Auftakt beim FC Liverpool am letzten Wochenende steht die Leistung unter besonderer Beobachtung. Die Medien und die Fans erwarten eine klare Antwort auf die zuvor gezeigten Defizite.

Florian Wirtz vom Bayer 04 Leverkusen hat in den letzten Spielen eine aufsteigende Form gezeigt. Er wird versuchen, diese Leistung bei der Champions-League-Partie gegen Club Brügge beim FC Liverpool zu bestätigen. Die Frage ist, ob der 23-Jährige die gleiche Qualität wie in der Bundesliga auch auf der europäischen Bühne zeigen kann. Seine Leistung wird entscheidend für die Einschätzung seiner internationalen Tauglichkeit sein.

Auswirkungen auf die Zuschauer und den Sport

Die Entscheidung, die Spiele nicht im Free-TV zu zeigen, hat direkte Auswirkungen auf die Reichweite des Formats. Viele junge Fans und gelegentliche Zuschauer haben keinen Zugang zu DAZN. Dies könnte langfristig dazu führen, dass die Reichweite der Champions League in Deutschland sinkt. Die Medienanbieter müssen daher alternative Wege finden, um die Begeisterung für den europäischen Fußball zu wecken.

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Für die beteiligten Vereine bedeutet dies, dass sie stärker auf digitale Kanäle setzen müssen. Die sozialen Medien und eigene Streaming-Plattformen gewinnen an Bedeutung, um die Fans zu erreichen. Der Mittwoch bietet somit nicht nur sportliche Highlights, sondern auch eine Herausforderung für die Marketing-Strategien der Clubs. Die Qualität der Spiele bleibt hoch, doch der Weg zum Zuschauer hat sich verändert.