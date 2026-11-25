Am Mittwoch finden spannende Champions League Spiele statt. Der VfB reist nach Mailand, die Bayern treten in Lille an und Atlético Madrid muss gegen Viking gewinnen. Keine Spiele im Free-TV.

Der kommende Mittwoch verspricht ein besonders hochklassiges und emotional aufgeladenes Kapitel in der Champions League zu werden. Zahlreiche Spitzenvereine aus ganz Europa treffen aufeinander, wobei der Fokus auf den spannenden Duellen zwischen starken Mannschaften liegt.

Besonders Atlético Madrid strebt nach den nächsten drei Punkten, um sich in der Gruppenphase zu festigen. Für alle Fußball-Enthusiasten ist es jedoch mit Bedauern zu verzeichnen, dass keine der Partien am Mittwoch im freien Fernsehen übertragen wird. Stattdessen sind alle Spiele ausschließlich im kostenpflichtigen Streaming-Dienst verfügbar. Dies bedeutet für die breite Masse der Fans, dass sie entweder ein Abo abschließen oder auf die Zusammenfassungen später verzichten müssen.

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Schwierige Aufgaben für VfB Stuttgart und FC Bayern

Dennoch lohnt sich die Aufmerksamkeit, da in beinahe jedem Match interessante narrative Stränge verlaufen, die das Geschehen auf dem Platz bestimmen. Eine der größten Herausforderungen wartet auf den VfB Stuttgart, der eine anspruchsvolle Auswärtspartie in Mailand bestreiten muss. Die Atmosphäre dort ist bekanntermaßen intensiv und stellt die Gäste vor große taktische und mentale Hürden. Parallel dazu muss der FC Bayern München trotz einer aktuellen Verletzungswelle beweisen, dass sie auch in Lille bestehen können.

Die Gesundheit der Schlüsselspieler ist hierbei entscheidend für den weiteren Verlauf des Turniers. Auf der anderen Seite braucht Atlético Madrid gegen den Außenseiter Viking einen dringenden Sieg, um die weitere Teilnahme am Wettbewerb sicherzustellen. Interessanterweise steht Viking in der aktuellen Tabelle sogar vor den Rojiblancos, was den Druck auf die spanische Mannschaft weiter erhöht und das Spiel zu einem absoluten Highlight macht. Auch andere Großereignisse zeichnen sich ab.

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Die Frage steht im Raum, ob eine Mannschaft auch gegen die AS Rom ungeschlagen bleibt. Der junge Star Florian Wirtz, aktuell 23 Jahre alt, möchte seine aufsteigende Form beim FC Liverpool in der Champions League bei der Begegnung mit Brügge unter Beweis stellen. Seine Leistung wird von Experten und Fans gleichermaßen mit großer Neugier erwartet.

Mauricio Pochettinos Debüt und Formkurve von Wirtz

Zudem steht das Champions-League-Debüt von Mauricio Pochettino im Fokus. Nach dem enttäuschenden Start von Manchester United am letzten Wochenende gegen Liverpool fragt sich die Fußballwelt, wie der Trainer die Mannschaft wieder auf Kurs bringt. Die Kombination aus jungen Talenten, erfahrenen Stars und den hohen Erwartungen macht den Mittwoch zu einem unvergesslichen Abend im europäischen Fußballsport.