Champions League Power Ranking: Bayern, Liverpool und Atletico im Fokus

Aktuelles Champions League Power Ranking: Analyse der Top-Teams wie FC Bayern, Liverpool und Atletico Madrid sowie Aufsteiger wie Borussia Dortmund.

Die erste Hälfte der Vorrunde in der UEFA Champions League ist abgeschlossen, doch die Tabellenlage bleibt dynamisch und offen für große Veränderungen. Besonders Klubs aus den unteren Regionen des Rankings stehen vor der Chance, durch einen Sieg massiv an Boden zu gewinnen und sich nach vorne zu katapultieren. An der Spitze der aktuellen Wertung haben sich fünf Teams verlustpunktfrei gehalten, wobei aktuell dominierende Vereine aus den großen europäischen Ligen die oberen Plätze unter sich aufteilen.

Bayerische Dominanz und Verletzungssorgen

Der FC Bayern München führt als Tabellenführer der Bundesliga zwar ungeschlagen die Liga an, muss jedoch mit einer gewissen Stagnation bei Punktgewinnen leben. In dieser Saison teilte der Rekordmeister bereits fünf Mal die Punkte und auch zwei der drei bisherigen Partien in der Königsklasse endeten unentschieden. Trainer Vincent Kompany fehlt dem Team aktuell aufgrund einer Hirnhautreizung, was die taktische Planung erschwert. Zudem müssen mehrere Offensivstars pausieren, wobei der frisch gekürte Ballon-d'Or-Gewinner fit ist. Er zählt international mit vier Toren zu den besten Schützen, obwohl er in der Liga mit vier Treffern in acht Spielen für seine Verhältnisse unter seiner üblichen Ausbeute liegt.

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Liverpool kehrt nach Istanbul zurück

Beim FC Liverpool verlief die Champions-League-Kampagne bisher reibungslos, insbesondere dank des 2:1-Erfolgs gegen Atletico Madrid zum Auftakt. Trotz einer aktuellen Siegesserie von fünf Partien in allen Wettbewerben endete diese mit einem 0:1 gegen den FC Arsenal. International führen Bradley Barcola und Alexis Mac Allister mit jeweils drei Toren die interne Liste an, während Alexander Isak in der Liga mit sechs Treffern in acht Spielen entscheidend ist. Die nächste Herausforderung wartet im Gastspiel bei Fenerbahce Istanbul, wo der LFC in die Stadt zurückkehrt, in der er 2005 den Europapokal gewann. Die Gastgeber zeigten sich schwach, da Interimstrainer Dirk Kuyt sein Debüt mit einem 1:2 gegen Göztepe verlor und nur eines der vergangenen fünf Spiele gewann.

Atletico Madrid stellt historischen Rekord ein

Atletico Madrid zeigt sich stabil und hat seit knapp zwei Monaten keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Trainer Diego Simeone feierte mit dem 2:0-Sieg bei UD Levante seinen 344. Erfolg in der La Liga, wodurch er Luis Aragones als erfolgreichsten Trainer der Ligageschichte überholte. Das Team kassierte in dieser Phase nur drei Gegentore und ist zu Hause noch ungeschlagen. Besonders die linke Flanke um Weltmeister Alejandro Grimaldo und Alex Baena überzeugt, die zusammen neun Tore erzielt haben, wenngleich dies ausschließlich in der Liga geschah. Eine direkte Konfrontation steht am Wochenende gegen den FC Bayern an, der ohne seinen Cheftrainer antreten muss.

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Dortmunds Defensivstabilität und Real Betis

Borussia Dortmund bewältigt die Woche der Rückschläge nach der Länderspielpause gut und scheint ergebnistechnisch zufriedenstellend zu laufen. Nach der einzigen Niederlage seit Ligastart mit einem 0:1 beim FK Bodö/Glimt konnten die Schwarz-Gelben wieder punkten. Im Schatten der ehemaligen Stuttgarter beweist Fabio Silva mit wettbewerbsübergreifend fünf Treffern seinen Torriecher, bleibt in der Champions League aber torlos. Ein Heimspiel gegen Real Betis Sevilla bietet die Chance zur Korrektur. Sevilla gilt als Überraschungsteam der Saison und hat in der Champions League drei Siege aus drei Spielen erreicht. In der La Liga belegten die Andalusier hinter den Großklubs aus Barcelona und Madrid den vierten Platz und verloren lediglich zweimal, darunter ein 2:5 bei UD Levante und zu Hause gegen den FC Barcelona.

Manchester Citys Krise und Leipzigs Chance

Im Gegensatz zu den anderen Top-Teams läuft es beim FC Manchester City alles andere als rund. Nach einer Serie von Sieg zu Sieg folgten in den letzten sechs Spielen drei Niederlagen, darunter ein deutliches 0:1 gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League. Auch in der Champions League gab es einen herben Schlag mit einem 2:4 gegen Paris Saint-Germain, nachdem die Skyblues nach einer halben Stunde bereits mit 0:3 hinten lagen. Eine besondere Rolle wird der norwegische Stürmer im Auswärtsspiel bei RB Leipzig spielen. Historisch gesehen spricht viel für ihn, da er in acht Spielen gegen die Roten Bullen zwölf Tore erzielte. Für Leipzig stellt dies eine klare Chance dar, die Favoritenrolle der Engländer infrage zu stellen und selbst Punkte zu sammeln.