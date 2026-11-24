Das aktuelle Champions League Power Ranking zeigt starke Leistungen von FC Brügge, Como und Borussia Dortmund. Erfahren Sie, wer die Tabelle anführt und welche Teams für Überraschungen sorgen.

Das neue Power Ranking der UEFA Champions League offenbart eine dynamische und unberechenbare Saison in der Königsklasse. Während traditionelle Giganten wie der FC Bayern München und Manchester City mit Rückschlägen kämpfen, führen unerwartete Aufsteiger wie der FC Brügge und Como die Liste der besten Mannschaften an. Diese Verschiebung der Machtverhältnisse zeigt deutlich, dass die aktuelle Ligaphase für alle Vereine, auch die in den unteren Tabellenregionen, die Chance auf einen direkten Sprung nach vorne bietet.

FC Brügge dominiert durch überraschende Siegesserie

Der FC Brügge belegt mit Abstand den ersten Platz im aktuellen Ranking und gilt als eine der größten Überraschungen dieser Spielzeit. Nach einer anfänglichen Auftaktniederlage absolvierte die belgische Mannschaft drei aufeinanderfolgende Siege, die ihre aktuelle Formkraft unter Beweis stellten. Besonders der Auswärtserfolg mit 4:3 beim italienischen Spitzenklub Inter Mailand markierte einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Mannschaft. Kritiker, die diesen Erfolg als Zufall abstempelten, wurden durch die nachfolgenden Siege gegen Lens und in Eindhoven eindeutig widerlegt.

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Die aktuelle Leistungsstärke des FC Brügge wird durch die historische 5:1-Niederlage des KV Mechelen mit einem Doppelpack von Tresoldi noch unterstrichen. Neun Siege aus den vergangenen zehn Pflichtspielen sind ein starkes Argument für den Spitzenplatz. Besonders eindrucksvoll ist die Tatsache, dass die belgische Mannschaft beweist, wie gering die Aussagekraft von Marktwerten im Vergleich zur tatsächlichen spielerischen Durchsetzungskraft sein kann.

Liverpool und Bayern München zeigen Verletzlichkeit

Der FC Liverpool, der früher für den FC Brügge eine sichere Pflichtaufgabe darstellte, muss sich nun als Standortbestimmung präsentieren. Die Saison des Vereins aus Merseyside bleibt eine echte Wundertüte. Nach einem 0:1 gegen den FC Arsenal folgte in der Champions League eine Pleite beim 2:3 bei Fenerbahce Istanbul, die als ziemlich peinlich gilt. Die Frage, ob nach den drei vorherigen Siegen wieder ein Dreier gelingt, ist zentral für die Stimmung.

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Auch der FC Bayern München ist ungeschlagen, was lediglich die drei Top-Teams des Rankings von sich behaupten können. Dennoch spricht der Platz 13 Bände, da die Münchner zweimal Punkte liegen gelassen haben. Die Remis gegen Viking Stavanger und den FC Arsenal zeigen den Unterschied zwischen Mittelfeld und Spitzengruppe deutlich. Es ist offensichtlich, dass dies noch nicht die Königsklassen-Saison der Bayern ist, zumal sie durch das 1:1 gegen den FC Union Berlin auch die Tabellenführung in der Bundesliga an Borussia Dortmund verloren haben.

Como und Manchester City als interessante Akteure

Como zeigt den großen Reiz der neuen Ligaphase der Champions League. Der Neuling gibt sich längst nicht mehr mit der Rolle des Überraschungsgastes zufrieden. Mit neun Punkten aus vier Spielen ist die Ansage klar. Noch beeindruckender ist die Tordifferenz, da nur Titelverteidiger Paris Saint-Germain eine bessere Bilanz aufweist. Der historische 9:1-Sieg in Lens, das 4:1 gegen Leipzig und Manchester United sind Belege für diese Festtage.

Manchester City mischt zwar in den Top Ten mit, aber die wirklichen Ausrufezeichen lassen auf sich warten. National ist die Lage unruhig, auch wenn City mit 22 Punkten als Tabellendritter nur sechs Zähler Rückstand auf den FC Arsenal hat. International wartet man seit Mitte Oktober auf einen Sieg, was als Mini-Krise bezeichnet wird. Die Sorge besteht, dass sich diese Unruhe auch international in der Champions League zeigen könnte.

BVB als Gradmesser für die kommende Zeit

Für Borussia Dortmund läuft alles nach Plan, oder zumindest scheint es so. Seit dem vergangenen Spieltag ist man Tabellenführer in der Bundesliga. Dazu gab es drei Siege aus vier Spielen in Europa. Was sich nach einem beeindruckenden Lauf anhört, ist bisweilen auch ein Kraftakt. Die Siege waren nicht immer überzeugend, aber Stand jetzt überaus erfolgreich. Das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis helfen enorm.

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Die entscheidende Frage, was in der Königsklasse gegen die großen Teams drin ist und ob es für die direkte Qualifikation für die K.o.-Runde reicht, wird in den kommenden Wochen beantwortet. Angefangen beim Spiel gegen den FC Arsenal dient dieser Verein als echter Gradmesser für den BVB. Sollte Como den Sprung ins Achtelfinale schaffen, dürfte sich die Begeisterung beim zugelosten Gegner in Grenzen halten, da das Achtelfinale nach dem bisherigen Saisonverlauf keine Überraschung mehr wäre.