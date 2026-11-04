Champions League: RB Leipzig trifft auf Manchester City trotz persönlicher Verbindung der Trainer

Martin Demichelis und Enzo Maresca waren einst Kollegen. RB Leipzig sucht gegen City Punkte, während Christoph Baumgartner zurückkehrt.

Das Champions League Duell am Mittwochabend um 21 Uhr in Leipzig bringt nicht nur zwei europäische Top-Teams, sondern auch zwei Trainer zusammen, die eine tiefe persönliche Verbindung pflegen. Martin Demichelis, seit Kurzem beim FC RB Leipzig tätig, und sein Gegner Enzo Maresca von Manchester City waren einst Mannschaftskameraden beim spanischen Erstligisten FC Málaga. Die beiden Fußballtrainer unterhalten sich noch regelmäßig über Messenger-Dienste und betrachten sich selbst als befreundet, was die sportliche Rivalität auf dem Platz jedoch nicht mindert.

Historische Verbindung zwischen den Trainern

Die Bekanntschaft der beiden 45-jährigen Argentinier und 46-jährigen Italiener reicht weit zurück. Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Málaga entwickelten die Profis eine enge Freundschaft, die über den Sport hinausging. Demichelis beschreibt die Beziehung als brüderlich, wobei sich diese Verbundenheit auch in den Familien zeigte. Die Kinder der beiden Trainerehepaare sind gemeinsam aufgewachsen und teilen eine gemeinsame Kindheitserinnerung.

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Angesichts dieses privaten Hintergrunds überrascht nicht, dass der WhatsApp-Kontakt zwischen den beiden auch in der aktuellen Champions League Saison aufrechterhalten wird. Demichelis verrät mit amüsiertem Lächeln, dass Maresca bereits am Vortag intensiv daran interessiert war, die eigene Aufstellung seines Kontrahenten zu erfahren. Der Trainer von RB Leipzig ließ sich jedoch nicht davon abbringen, seine Taktik geheim zu halten, da er sich auch weiterhin nicht von seinen Gegnern locken lässt.

Personelle Stärkung für das deutsche Team

Trotz seiner Zurückhaltung bei taktischen Details verriet Demichelis eine wichtige Personalie am Tag vor dem Spiel. Der 27-jährige österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner kehrt nach seiner erfolgreichen Rückkehr ins Team, die er in Madrid mit einem 1:4-Erfolg feierte, nun wieder in die Startelf zurück. Dies stellt eine signifikante Verstärkung dar, da Baumgartner in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam konnte und nun die Offensive des deutschen Klubs stärken soll.

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Die restliche Kaderlage bei RB Leipzig wirkt stabil und vollständig. Mit Ausnahme von Max Finkgräfe, der sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat, stehen die verfügbaren Spieler zur Verfügung. Die Langzeitverletzungen von Marc Guiu, der unter einer Muskelverletzung am Oberschenkel leidet, sowie von Assan Ouédraogo, der sich einer Schulteroperation unterziehen musste, schließen weitere Akteure vorübergehend aus, doch der Großteil des Teams ist einsatzbereit.

Angriff auf die Schwächen des englischen Rivalen

Christoph Baumgartner hat die aktuellen Leistungen seines Gegners genau analysiert und identifiziert dabei klare Ansatzpunkte. Er weist darauf hin, dass Manchester City in den letzten Spielen Verwundbarkeiten gezeigt habe, die das deutsche Team strategisch ausnutzen könne. Der Fokus liegt darauf, mutig im Spiel zu erscheinen und die eigenen Torchancen konsequent zu verwerten, anstatt sich defensiv zurückzunehmen.

Herausfordernd bleibt jedoch die Aufgabe, den norwegischen Stürmer Erling Haaland am Mittwoch in Schach zu halten. Der 26-jährige Torjäger ist in dieser Saison in zwölf Pflichtspielen insgesamt dreizehn Mal getroffen worden und besitzt eine hervorragende Trefferquote. Demichelis räumt ein, dass es kein allgemeines Rezept gegen ihn gibt, da er ein außergewöhnlicher Stürmer sei. Die defensive Strategie konzentriere sich daher darauf, Haaland so wenig Zeit wie möglich in der eigenen Strafraumzone zu gewähren.

Notwendige Punkte für die Klassifizierung

Für RB Leipzig ist das kommende Duell mehr als nur ein Freundschaftsspiel oder ein sportlicher Showdown. Im Zuge der K.-o.-Runde der Champions League ist das Team nach zwei Niederlagen gegen Como und Real Madrid sowie einem einzigen Sieg gegen Eindhoven in der Pflicht, dringend Punkte zu sammeln. Die aktuelle Situation erfordert eine schnelle Wende der Ergebnisse, um weiterhin international relevant zu bleiben.

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Ein Sieg gegen einen europäischen Spitzenklub wie Manchester City würde den ambitionierten Akteuren aus Leipzig nicht nur Punkte, sondern auch dringend benötigtes Selbstvertrauen schenken. Der ambitionierte Blick auf die Gesamtwertung zeigt jedoch, dass die Top-Ten-Platzierung in Europa aktuell noch in weiter Ferne liegt. Mit dem 34. Platz in der UEFA-Wertung müssen die Leipziger weitsichtig agieren, um ihre Ziele zu erreichen.

Die jüngste internationale Sensation bei RB Leipzig liegt bereits vier Jahre zurück, als das Team Real Madrid mit einem 2:1-Erfolg besiegte. Seitdem suchen die Fans und die Mannschaft nach einem ähnlichen Ausrufezeichen, das die Basis für einen tieferen Einzug in den Wettbewerb legen könnte. Der Weg nach vorn ist steinig, doch die persönliche Verbindung der Trainer soll die sportliche Härte des Duells nicht ersetzen.