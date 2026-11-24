RB Leipzig empfängt RC Lens in der Champions League. Beide Teams brauchen zwingend Punkte für die Qualifikation. Analysee und Prognose zum wichtigen Spiel.

Der fünfte Spieltag der Champions League bietet RB Leipzig die notwendige Gelegenheit zur Erholung und zum Aufholprozess. Das Team von Trainer Martin Demichelis empfängt am heutigen Abend den französischen Vertreter RC Lens in der heimischen Arena. Der Anpfiff für diese entscheidende Begegnung ist auf 21 Uhr angesetzt. Beide Mannschaften stehen unter enormem Druck und benötigen die drei Punkte, um den Anschluss in der Gruppe nicht zu verlieren und die Chancen auf die Weitergabe für die nächste Runde zu wahren.

Spielbericht und live Streaming Details

Die Übertragung des Duells erfolgt ausschließlich über den kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist nicht geplant, sodass sich die Fans ausschließlich über die Plattform oder den Live-Ticker auf Sportbild.de informieren können. Die Übertragung auf DAZN beginnt bereits um 20.30 Uhr, um den Zuschauern eine umfassende Vorberichterstattung zu ermöglichen. Zudem lässt sich die Partie in der Champions-League-Konferenz auf DAZN verfolgen, was zusätzliche Einblicke in das Geschehen bietet.

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Leipziger Formkurve und Trainerwartung

In der heimischen Bundesliga zeigt RB Leipzig aktuell starke Leistungen, wie der jüngste Sieg gegen Union Berlin mit einem klaren 5:1 demonstrierte. Brajan Gruda war mit zwei Toren einer der entscheidenden Akteure in diesem Spiel. International sieht die Bilanz jedoch deutlich düsterer aus. In den bisherigen vier Partien in der Champions League sammelte das Team aus Leipzig nur drei Punkte. Diese wurden durch den knappen Sieg gegen PSV Eindhoven mit 1:0 erzielt. Alle anderen Begegnungen endeten mit einer Niederlage, darunter die aktuelle Partie gegen Manchester City mit 2:3.

Trainer Martin Demichelis ist sich der Situation bewusst und spricht klar über die Notwendigkeit von Punkten. Er betonte in der Pressekonferenz vor der Partie, dass der Druck auf der Mannschaft lastet. Demichelis erklärte weiter, dass das Wichtigste sei, am bisherigen Erfolgsweg festzuhalten. Er hob hervor, dass man gegen Manchester City bereits ein gutes Spiel gemacht habe. Der Trainer ist überzeugt, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist und die Chance nutzt, in der eigenen Arena zu zeigen, wer sie sind. Das klare Ziel ist die Mitnahme der drei Punkte nach Hause.

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Herausforderungen für den Gegner RC Lens

Auch der Gegner aus der Ligue 1 befindet sich in einer ähnlichen prekären Lage. RC Lens konnte in der Champions League dieser Saison ebenfalls bislang nur einen Sieg feiern. Dieser gelang der Mannschaft durch ein 3:2 gegen Slavia Prag. Alle anderen Partien verlor das Team aus Frankreich. Als krönender Abschluss dieser Serie gab es die historische 1:9-Heimniederlage gegen Como. Diese Balance macht deutlich, dass beide Teams am heutigen Abend gleichermaßen motiviert sind, aus der Misere auszubrechen.

Strategische Bedeutung für die Qualifikation

Die Ausgangslage für das Spiel zwischen RB Leipzig und RC Lens ist extrem angespannt. Da beide Teams unter Druck stehen, ist mit einer intensiven und offenen Begegnung zu rechnen. Die Leistungsfähigkeit der Leipziger in der Bundesliga zeigt, dass das Team im nationalen Wettbewerb auf der Höhe ist. Die internationale Form muss jedoch dringend verbessert werden, um im europäischen Wettbewerb bestehen zu können. Ein Sieg heute Abend würde nicht nur die Qualifikation für die nächste Runde festigen, sondern auch das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben stärken. Die Fans und Analysten warten gespannt auf die Umsetzung der Trainerpläne von Martin Demichelis und der gegnerischen Führung.