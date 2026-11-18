Das Champions-League-Duell zwischen Austria Wien und dem FC Bayern München wird gratis in der ZDF-Mediathek gesendet. Alle Infos zu Stream, Startzeit und Analyse.

Das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern München und der Austria Wien wird am kommenden Freitagabend im Wiener Franz-Horr-Stadion ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr, während der kostenlose Livestream der ZDF-Mediathek bereits fünf Minuten früher um 18.40 Uhr beginnt. Fans haben die Möglichkeit, das wichtige Spiel kostenlos über die Online-Plattform des ZDF zu verfolgen oder alternativ beim kostenpflichtigen Anbieter Disney+ live dabei zu sein.

Details zum Stream und zur Übertragung

Das spannende Spiel zwischen Austria Wien und dem FC Bayern München wird zwar nicht im linearen Free-TV ausgestrahlt, stattdessen können die Fußballfans die Begegnung bequem im digitalen Livestream der ZDF-Mediathek verfolgen. Der Stream der ZDF-Mediathek startet um 18.40 Uhr, fünf Minuten vor dem offiziellen Anstoß um 18.45 Uhr, sodass die Zuschauer den Spielern von Anfang an folgen können. Zusätzlich bietet der Streamingdienst Disney+ eine weitere Möglichkeit, das Duell live zu erleben, wobei für diesen Service ein kostenpflichtiges Abo erforderlich ist. Die Zuschauer können das Spiel bequem von zu Hause auf ihren Endgeräten verfolgen und müssen hierfür lediglich eine stabile Internetverbindung nutzen.

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Formkurve des FC Bayern München

Der FC Bayern München liegt nach vier durchgeführten Spieltagen auf dem dritten Platz der Tabelle und hat sich bisher insgesamt acht Punkte erspielt. In der Liga zeigte das Team eine überzeugende Leistung und gewann am vergangenen Samstag das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg mit einem deutlichen 4:1. In der Champions League gelangen Siege gegen Benfica Lissabon mit 3:0 sowie gegen Paris St. Germain mit 2:1, während die Begegnungen gegen Manchester City mit 2:2 und Real Madrid ebenfalls mit 2:2 endeten. Diese Ergebnisse zeigen die starke offensive Power der Münchnerinnen, die in verschiedenen Wettbewerben Punkte sammeln konnten.

Positionierung der Austria Wien

Die Austria Wien steht nach vier Partien in der Gruppenphase nur mit einem einzigen Punkt in der Tabelle da, welches sie durch ein 1:1-Unentschieden gegen Inter Mailand erreichte. Die österreichische Mannschaft muss bei ihrem Heimspiel gegen den FC Bayern München nun alles daran setzen, um Punkte zu sammeln und die direkte Qualifikation für die Play-offs zu erhalten. Das Spiel im Wiener Franz-Horr-Stadion stellt eine wichtige Herausforderung dar, um im Wettbewerb nicht aufzuholen und die Chancen auf die nächste Runde zu wahren.

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Auswirkungen und weitere Entwicklungen

Die Partie zwischen Austria Wien und dem FC Bayern München wird auch über einen Live-Ticker auf der Webseite Sportbild.de begleitet, sodass auch Zuschauer ohne Internetzugang für Video-Streams die Spielzüge verfolgen können. Die Ergebnisse der bisherigen Spiele haben gezeigt, dass beide Teams ihre Stärken ausgespielt haben, wobei der FC Bayern München aktuell besser in Form zu sein scheint. Die Leistung der Austria Wien in diesem Heimspiel wird entscheidend dafür sein, wie sich die Gruppe weiterentwickelt und ob man noch in die K.o.-Runde einsteigen kann.

Strategische Bedeutung für beide Teams

Die Austria Wien muss gegen den FC Bayern München nun beweisen, dass sie im europäischen Wettbewerb mithalten können, auch wenn die ersten Punkte knapp ausgeblieben sind. Für den FC Bayern München ist das Spiel eine weitere Möglichkeit, sich für die nächsten Runden zu qualifizieren und die Tabellenposition zu festigen. Beide Teams stehen unter Druck, da jeder Punkt in der Gruppenphase zählt und die Konkurrenz durch andere Klubs stetig präsent ist. Die Stimmung im Franz-Horr-Stadion wird hoch sein, da die Fans der Austria Wien ihre Mannschaft unterstützen wollen, um ein positives Ergebnis zu erzielen und die Zukunft im Wettbewerb zu sichern.