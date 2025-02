Champions League: Trainer-Effekt und Erinnerungen an Messias-Trainer

Borussia Dortmund startet am Dienstagabend in die Champions League-Playoffs. Vor dem Hinspiel gegen Sporting Lissabon sprachen die TV-Experten Christoph Kramer und Patrick Owomoyela über den Trainer-Effekt und erinnerten sich an ihre eigenen „Messias-Trainer“ aus der Vergangenheit.

Für Borussia Dortmund beginnen die Champions-League-Playoffs am Dienstagabend (11. Februar 2025) mit dem Hinspiel gegen Sport ing Lissabon. Nico Kovac (53), der neue Trainer, sitzt erstmals in der Königsklasse auf der Bank der Schwarz-Gelben. Der Kroate hofft auf ein besseres Debüt als vergangenes Wochenende in der Bundesliga, als es eine 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart gab.

Ist der viel zitierte Trainer-Effekt beim BVB also schon wieder verpufft? Wenn es nach den TV-Experten Christoph Kramer (33) und Patrick Owomoyela (45) geht, auf keinen Fall. In der Übertragung von „Amazon Prime“ haben die beiden Ex-Profis vor der Partie über das Phänomen gesprochen. Dabei ging es aber nicht nur um BVB-Coach Kovac, sondern auch um die persönliche Vita der beiden ehemaligen Fußballer. Owomoyela richtete sich an Kramer: „Trainer-Wechsel, das ist eine ganz neue Situation für die Mannschaft. Hattest du das eigentlich in deiner Karriere?“ Der antwortete: „Ich hatte ganz viele Trainer-Wechsel. Der Effekt ist ja immer, dass es eine neue Hierarchie gibt und im Training wird es dann total wild. Alle wollen wieder und alle geben noch einmal zehn Prozent mehr. Diese Energie spiegelt sich dann im Training und in den Spielen wider, das ist dann dieser klassische Trainer-Effekt.“ Dann wurde es jedoch kurios, Kramer ergänzte: „Bei manchen Personen, wie zum Beispiel Peter Neururer kommt dann noch so eine Magie von einem Ruhrpott-Messias mit rein. Generell bringt der Trainerwechsel-Effekt einfach eine neue Energie.“ Peter Neururer und die Champions League? Das ist wohl aktuell so weit entfernt wie der BVB von der diesjährigen Meisterschaft in der Bundesliga. Doch auch Owomoyela hatte in seiner Karriere einen solchen „Messias“. Kramer hakte nach: „Jetzt mal unabgesprochen, hattest du auch mal so einen richtigen Messias als Trainer?“ Owomoyela holte weit aus: „Ja, das ist noch weiter weg von der Champions League. Das war in der 2. Liga mit Uwe Rapolder. Der war dann unser Messias, als er neu an Bord gekommen ist.“ Damals trainierte Rapolder den Rechtsverteidiger bei Arminia Bielefeld. Doch auch der ehemalige FC-Trainer – der 2005 wenige Monate am Ende seiner Karriere fand – wurde in den Kontext des Trainer-Effekts einbezogen. Damals schob Kramer kurze Zeit später hinterher: „Ich schwöre, es war keine Wette, dass wir Uwe Rapolder und Peter Neururer sagen müssen und wir kriegen kein Geld dafür.“ Doch unabhängig davon dürften die beiden Trainer sich gefreut haben, in einem Atemzug mit der Champions League genannt zu werden. Bei den TV-Experten Kramer und Owomoyela sorgte das Schwelgen in Erinnerung für ein paar Lacher.





