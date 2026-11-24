Real Madrid überholt PSG an der Tabellenspitze, Manchester City und Neapel trennen sich. Weitere Ergebnisse der Champions League im Überblick.

Die UEFA Champions League liefert im fünften Spieltag hochdramatische Momente und überraschende Wendungen. Real Madrid vollzieht gegen die PSV Eindhoven eine beeindruckende Aufholjagd und übernimmt vorübergehend die Führung in der Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho zeigt dabei eine dominante Leistung, die den Titelverteidiger PSG auf den zweiten Rang verweist und das Spannungsfeld um den Gruppensieg neu justiert.

Real Madrid dreht gegen PSV Eindhoven

Real Madrid startet ohne Jude Bellingham in die Partie, da der ehemalige Borussia-Dortmund-Star geschont wird und zunächst auf der Bank Platz nimmt. Die Gastgeber aus Eindhoven gehen jedoch verdient in Führung, als Ivan Perisic nach 32 Minuten einen Foul-Elfmeter verwandelt. Aurelien Tchouameni hatte Sven Mijnans den Fuß getreten, und Schiedsrichter Espen Eskas zeigt in der 40. Minute knapp vor der Pause das Gelbe Karten, während die PSV die Chancen erhöht, Mijnans schießt jedoch am rechten Pfosten vorbei.

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Trainer José Mourinho reagiert zur Halbzeit mit drei Neuen, darunter Jude Bellingham, was den Taktgeber sofort auf das Feld bringt. Nach der Pause packt Real Madrid die Partie zunehmend. Arda Güler legt traumhaft für Fede Valverde vor, der den 1:1-Ausgleich in der 50. Minute besorgt. Nur vier Minuten später stellt Kylian Mbappé den 2:1-Führungsstand her, nachdem Bellingham ein Volleyspiel durch Mbappé perfekt verwertet hat. Mbappé erhöht in der 64. Minute auf 3:1 und vervollständigt in der 84. sowie Vini Jr. in der 87. Minute den 5:1-Endstand.

Manchester City und Neapel teilen Punkte

Manchester City kann in der gleichen Nacht nicht nachziehen und muss sich in einem spannungsgeladenen Match gegen die SSC Neapel mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Die "Skyblues" wenden kurz vor Schluss eine drohende Niederlage ab, wobei Superstar Erling Haaland enttäuschend agiert. Sein erwarteter Torwert (xG) liegt bei einem ernüchternden 0,06, und er konnte dem Spiel keinen eigenen Stempel aufdrücken.

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Nach der Pause bringt Rasmus Höjlund die Italiener in der 55. Minute in Führung, doch Ayyoub Bouaddi gleicht in der 67. Minute aus. Noa Lang bringt Neapel in der 76. Minute mit dem 2:1 in Front, doch Rayan Cherki gelingt City in der 86. Minute der späte Ausgleich. Das Remis verhindert einen Punktverlust, lässt City jedoch hinter den Erwartungen zurück, da die Mannschaft mehr Druck aufbaute, aber lange Zeit keine Durchschlagskraft zeigte.

Weitere spannende Ergebnisse der Liga

Galatasaray Istanbul schlägt Aston Villa mit 1:0 und darf weiter von der direkten Qualifikation fürs Achtelfinale träumen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams null Schüsse aufs Tor abgaben, sorgt der 77. Minute für die Wende. Nach einer Ecke köpft Deniz Gül den Ball ins Netz, wobei Jackson den Kopf des Gegners trifft, der Ball dennoch im Tor landet. Es ist der dritte Champions-League-Sieg in Folge für Galatasaray.

Como 1907 setzt seine Erfolgsserie fort und besiegt AEK Athen mit 1:0. Nach dem historischen 9:1-Sieg am letzten Spieltag gegen RC Lens folgt nun eine härtere Aufgabe, die dennoch gewonnen wird. Luis Milla platziert den Ball in der 57. Minute mit einem herrlichen Distanzschuss in den rechten Winkel, während AEK-Torhüter Strakosha chancenlos bleibt. Como setzt damit seinen Erfolgslauf fort und springt auf Platz drei der Tabelle.