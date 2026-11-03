Champions League: VfB Stuttgart trifft am 4. November auf Galatasaray

Der VfB Stuttgart reist zur Champions-League-Partie am 4. November 2026 nach Istanbul. Galatasaray empfängt den Tabellensechsten im Hexenkessel.

Am Dienstag, den 4. November 2026, tritt die Champions-League-Neulingmannschaft des VfB Stuttgart in der türkischen Metropole Istanbul zur vierten Spielzeit der Liga-Phase an. Das entscheidende Duell findet um 18:45 Uhr gegen den Gastgeber Galatasaray SK statt, der aktuell die türkische Süper Lig anführt. Der FC Stuttgart nutzt den Heimvorteil seiner Gegner, nachdem die Mannschaft in der vergangenen Bundesliga-Saison insgesamt fünf von sieben Pflichtspielsiegen bei Auswärtsspielen einfahren konnte. Diese positive Bilanz auf der Reise soll den deutschen Vertret bei der anspruchsvollen Aufgabe in Istanbul zugutekommen.

Ligaphase Stand: Sechster trifft auf den 23.

Der VfB Stuttgart befindet sich nach drei absolvierten Partien in der Champions League auf dem sechsten Platz der Gesamttabelle und ist damit das beste deutsche Team in diesem Wettbewerb. Die Stuttgarter haben aus ihren bisherigen drei Spielen insgesamt sieben Punkte geholt. Galatasaray hingegen rangiert auf Platz 23 und weist nach drei Spieltagen lediglich drei erzielte Punkte auf. Diese Diskrepanz spiegelt sich auch in der Punkteverteilung wider, da beide Mannschaften aktuell nur vier Punkte voneinander entfernt sind. Der ungeschlagene VfB hat dabei sieben Tore erzielt und nur zwei Gegentreffer kassiert, was eine der besten Defensivbilanzen unter allen 36 Teams darstellt.

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Stadionatmosphäre und formale Abschlüsse

Das Spiel findet im berühmten Ali Sami Yen Spor Kompleksi statt, der im deutschen Sprachraum als der Hexenkessel von Istanbul bekannt ist. Galatasaray blickt auf eine starke aktuelle Form zurück und führt die Süper Lig mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Verfolger Amed SFK an. Die großen Rivalen Beşiktaş auf Platz vier und Fenerbahçe auf Platz sechs wurden bereits deutlich abgehängt. Seit der 2:4-Niederlage gegen den FC Barcelona vor drei Wochen ist die Mannschaft ungeschlagen, nachdem sie zuvor auch beim Sporting Lissabon mit 1:3 unterlag. Erst vor zwei Wochen gelang in Lille ein 4:2-Sieg, der erste zählbare Erfolg in der Königsklasse nach den vorangegangenen Niederlagen.

Taktische Aufstellungen und Personalentscheidungen

Galatasaray-Trainer Okan Buruk hat vier Wechsel in der Startelf gegenüber dem 4:0-Erfolg am vergangenen Freitag bei Konyaspor vorgenommen. Eren Elmalı, Wilfried Singo, Gabriel Sara und Rafael Leão bleiben auf der Bank, während Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakçı, Mario Lemina und Barış Yılmaz die Partie starten werden. Die großen Stars İlkay Gündoğan und Leroy Sané fallen zunächst aus und können nur auf eine Einwechslung hoffen. Beim VfB Stuttgart übernimmt Trainer Sebastian Hoeneß zwei personelle Änderungen im Vergleich zum 4:2-Auswärtssieg in Leverkusen. Torwart Dennis Seimen und Luca Jaquez werden auf die Bank gesetzt, wodurch Fabian Bredlow und Maximilian Mittelstädt in die Anfangself zurückkehren.

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Spielergebnisse und Zukunftsaussichten

Die bisherigen Ergebnisse des VfB in der Champions League waren durch Siege gegen Stavanger (3:1) und Slovan Bratislava (3:0) sowie ein Unentschieden gegen Atlético Madrid (1:1) gekennzeichnet. Ein Sieg bei Galatasaray würde den FC Stuttgart auf zehn Punkte nach vier Spielen bringen. Laut historischen Daten erreichten in vergangenen Spielzeiten alle Mannschaften mit dieser Punkteausbeute nach vier Spieltagen die Playoffs. Eine sichere Qualifikation ist dennoch nicht gewährleistet, da der VfB Stuttgart in der Vorsaison 2024/25 trotz gleicher Punktezahl ausgeschieden war. Die Mannschaft steht somit unter Druck, den Anschluss zur Spitze zu halten und das Weiterkommen aktiv zu gestalten.

Deutsche und türkische Konkurrenz im Vergleich

Während der VfB in der Champions League und im DFB-Pokal (zwei Siege im Achtelfinale) auf einer guten Linie ist, sieht die Bundesliga-Bilanz weniger rosig aus. Mit drei Siegen und fünf Niederlagen belegt der Verein den elften Platz. Dennoch ist die Auswärtsmoral der Schwaben beachtlich, wobei die letzte Niederlage auf Reisen Mitte Oktober beim HSV (0:1) lag. Danach folgten Siege in Paderborn (1:0) und in Leverkusen (4:2). In der Champions League steht in dieser Woche der vierte Spieltag an, der für Stuttgart entscheidend sein wird, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.