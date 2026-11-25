Florian Wirtz trifft zum 3:0-Sieg von Liverpool gegen Club Brügge. PSG verliert in Rom gegen die AS Rom, Manchester United endet mit Sporting gegen 2:2.

Die Champions League beschert den Favoriten klare Siege, während der Titelverteidiger Paris Saint-Germain die Tabellenspitze an die AS Rom abgeben muss. Liverpool gewinnt mit 3:0 gegen Club Brügge, Paris verliert in Rom und Manchester United endet torgleich gegen Sporting Lissabon. Die Partie in England war von zahlreichen Elfmeterentscheidungen und einem kuriosen Platzfehler geprägt.

Liverpool dominiert Club Brügge souverän

Liverpool und Florian Wirtz starten dominant in die zweite Halbzeit des Spiels gegen Club Brügge. Der deutsche Nationalspieler, für den Liverpool 125 Millionen Euro im Sommer 2025 zahlte, bereitet die Führung vor. Nach einem Fehler von Keeper Yann Sommer im Aufbau trifft Darwin Nunez (Isak) zum 1:0 nach 13 Minuten. In der 79. Minute verwandelt Wirtz selbst zum 2:0. Alexander Isak stellt mit dem 3:0 in der 82. Minute das Endergebnis sicher.

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PSG verliert in Rom gegen AS Rom

Paris Saint-Germain verliert bei der AS Rom in Rom und gibt die Tabellenführung in der Champions League ab. Die AS Rom führt nach einem Solo von Paulo Dybala (Soulé) bereits nach 5 Minuten. Nach einer Ecke trifft Igor Jovićević zum 1:1. Ousmane Dembélé trifft nach 62 Minuten per Elfmeter zum 2:1. Donyell Malen erzielt in der 78. Minute den Ausgleich zum 2:2 nach einem Handspiel.

Turbulenter Match zwischen Manchester United und Sporting Lissabon

Manchester United und Sporting Lissabon trennen sich mit 2:2. Am Ende teilen sich beide Teams die Punkte. Die Partie war geprägt von vier Elfmeterentscheidungen. Sporting führt nach 33 Minuten. Bruno Fernandes gleicht nach 48 Minuten aus. Nach einem Platzfehler trifft ein Spieler von Sporting zum 2:1. Daniel Muñoz schießt in der 80. Minute den Ausgleich.

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Deutschland-Talent Nicolò Tresoldi im Fokus

Das Talent Nicolò Tresoldi von Club Brügge trifft in diesem Spiel. Er hat in dieser Champions-League-Saison fünf Tore erzielt. Nicolò Tresoldi wird sich nach der U21-EM 2027 entscheiden, für welche A-Nationalmannschaft er künftig aufläuft. Der deutsch-italienische Shooting-Star steht im Duell mit Florian Wirtz. Wirtz kommt auf vier Tore und sechs Vorlagen in 17 Spielen in dieser Saison.

Zusammenfassung der weiteren Ergebnisse

Inter Mailand und der VfB Stuttgart trennen sich mit 0:0. Die AS Rom hat seit Anfang September in der Champions League keine Punkte mehr abgegeben. Das Team von Trainer Luis Enrique hat die letzten 12 Pflichtspiele allesamt gewonnen. Der VfB Stuttgart bleibt in dieser Partie ohne Torerfolg.