Der Weg zur Wiederbelebung des transatlantischen Westens liege in der kurzfristigen Umgehung der USA durch einen Club der Mittelmächte, argumentiert IW-Direktor Michael Hüther.

Der Weg zur Wiederbelebung des transatlantischen Westens liege in der kurzfristigen Umgehung der USA durch einen Club der Mittelmächte, argumentiert IW-Direktor Michael Hüther. Die Midterms in den USA sind vielfach ermutigend.

Gegen schlechte Politik, unanständiges Reden und endemische Korruption helfen keine fragwürdigen Prämien, keine Manipulationen über Wahlkreiszuschnitt und auch keine großen Summen aus Tech-Unternehmen. Innenpolitisch wird es spannend, wie die zwei Jahre bis zur Präsidentschaftswahl bei Republikanern und Demokraten genutzt werden, um attraktive personelle und inhaltliche Angebote zu formieren. Die Außenpolitik dürfte dabei nachrangig sein, trotz der selbst bei Republikanern deutlichen Distanz zur Handelspolitik und zur Ukrainepolitik von Trump.

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Man trifft kaum auf Unterstützung für die Zölle sowie für die Anbiederung an Putin. Die europäischen Partner sollten daraus nicht leichtfertig den Schluss ziehen, dass man nur zwei Jahre durchhalten müsse und alles werde wieder wie früher. Warnend ist an Barack Obama zu erinnern, der den Niedergang der Welthandelsorganisation einleitete, als er die Berufung neuer Mitglieder für das Schiedsgericht verhinderte.

Warnend ist an Joe Biden zu erinnern, der die von Trump im März 2018 verfügten Zölle auf Stahl und Aluminium nicht zurückgenommen hat und mit dem Inflation Reduction Act einer eigenen Logik von America first folgte. Überdies ist die Distanz zu China überparteilich verankert und damit eine geopolitische Konstante. Was kann Europa als die andere Säule der transatlantischen Partnerschaft tun? Zunächst geht es elementar darum, mit den neuen Mitgliedern im US-Kongress vertieft ins Gespräch zu kommen.

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So lassen sich erkennbare Interessenkongruenzen klären sowie strittige Themen erörtern, um das wechselseitige Verständnis zu stärken und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Darüber hinaus kann die Antwort vorerst kurioserweise nur außerhalb der USA liegen. An Trump kommt man bis Ende 2028 in der Außenpolitik nicht vorbei, mit ihm aber auch nicht weiter. Die erste Ableitung zielt auf die konsequente Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit.

Tatsächlich haben die meisten EU-Staaten sowie Großbritannien ihre Verteidigungsbudgets erhöht und eine technologische Erneuerung der Waffensysteme gestartet. Die Erfahrung aus dem Ukraine-Krieg lässt erkennen, wie hybride Kriege im 21. Jahrhundert aussehen werden. Gescheitert sind die Europäer bislang an der Skalierung der Rüstungsproduktion, die eine deutliche Verminderung der Waffensysteme erforderte und dafür die Bereitschaft einer standardisierten gemeinsamen Beschaffung.

Die Nato würde gleichgewichtig in Nordamerika und in Europa verankert. Vielversprechend sind die Aussichten, Kanada enger an die EU zu binden. Die Idee einer assoziierten Mitgliedschaft, wie sie die Kommissionspräsidentin inspirierend genannt hat, muss erst noch ausbuchstabiert werden. Bis zum EU-Kanada-Gipfel im Juni nächsten Jahres sind die Arbeitsgruppen zum Erfolg verdammt.

Vor allem aber müssen alle Mitglieder der EU dem verbalen Bekenntnis glaubwürdige Taten folgen lassen. Immer noch haben zehn EU-Staaten CETA nicht ratifiziert und verhindern zehn Jahre nach der Unterzeichnung die volle Wirksamkeit. Von der „engstmöglichen Partnerschaft“ sind wir tatsächlich noch weit entfernt. Gelänge es, Kanada auf diese Weise mit der EU zu verbinden, so wäre ein Vorbild für weitere Partnerschaften gefunden.

Die mit Kanada vereinbarten sechs strategischen Handlungsfelder – Handels- und Regulierungskooperation; Digital-, Forschungs- und Kommunikationstechnologien; kritische Rohstoffe und Energie; Finanzdienstleistungen und -märkte; Sicherheit und Vorsorge; Begegnungen zwischen Menschen – sind von Interesse für alle Beteiligten und erst recht für weitere Staaten, die sich jenseits der Großen Mächte eigenständig positionieren wollen. Die vom kanadischen Premier Mark Carney in Davos im Januar 2026 vorgetragene Idee, Mittelmächte mit vergleichbarer Wertebasis und dem Willen zu regelbasierter Ordnung miteinander zu verbinden, fände so eine erste Umsetzungsperspektive.

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Es muss um mehr gehen als um Handel und Kapitalverkehr, denn wir erleben einen Epochenbruch. Daraus folgt, dass wir einen „wertebasierten Realismus“ einüben sollten. Da geht es nicht um Moralhaltung, sondern um die bewusste Entscheidung für Kooperation statt Konfrontation, für Fairness statt Machtdemonstration, für Offenheit statt Abschottung. Damit verlöre der Abschied aus der ökonomischen Wunschwelt offener Grenzen und unlimitierter Marktlogik seinen Schrecken.

Es eröffnete sich auch eine neue Chance der Kooperation mit einem Nach-Trump-Amerika. Wenn die USA erleben, dass der Club der Mittelmächte den eigenen Zielen förderlich ist, weil er nicht beliebig, sondern realistisch wertebasiert den Blick auf Russland, vor allem aber China richtet, dann liegt hier ein nicht zu übersehender Anreiz mitzumachen. Der Weg zur Wiederbelebung des transatlantischen Westens liegt in der kurzfristigen Umgehung der USA durch einen Club der Mittelmächte .

Dessen Kooperationserträge sind das stärkste Argument für eine Rückkehr der USA in die Welt der Vernunft. Höhere Sozialabgaben belasten den Faktor Arbeit, während Milliarden in ineffiziente Klinikstrukturen fließen: Eine Analyse der OECD und der EU-Kommission offenbart, wie viel volkswirtschaftliche Produktivität im deutschen Gesundheitswesen brachliegt. Für den Bundeshaushalt 2027 muss das Parlament noch einmal nacharbeiten: Die Stromsteuersenkung verändert den Fahrplan – und die Opposition kritisiert die Regierung scharf wegen der hohen Verschuldung.

Die Bundesregierung will ihre Rohstoffpolitik effektiver aufstellen: Kompetenzen werden gebündelt mit klaren Ansprechpartnern für Unternehmen. Nicht alle Wünsche der Industrie werden aber übernommen. Milliarden aus dem Sondervermögen und der weltweite Hunger nach KI-Rechenzentren kurbeln die deutsche Wirtschaft an. Ökonomen erwarten für 2026 das stärkste Wachstum seit vier Jahren, warnen aber vor einem Strohfeuer.

Bleibt die echte Trendwende aus? Die UBS erleidet im Streit um schärfere Kapitalregeln den nächsten Rückschlag: Die Wirtschaftskommission des Nationalrats will ihre ausländischen Töchter zu 90% mit hartem Kernkapital unterlegen. Nach den Zöllen auf Elektroautos hatten chinesische Hersteller verstärkt Hybride nach Europa geliefert. Jetzt zieht Brüssel eine Obergrenze ein: 350.000 Fahrzeuge pro Jahr.