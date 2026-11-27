Chancen hängen stark von sozialer Herkunft ab: Forscherinnen über das Oberschicht-Problem im Journalismus
Im Journalismus zeigt sich: Soziale Herkunft behindert stärker als Migrationshintergrund. Zwei Forscherinnen fordern Konsequenzen zum Ausgleich.
erfasst. Bei den Volontär:innen stammen knapp 48 Prozent der Befragten aus einem nichtakademischen Elternhaus, bei den Journalistenschüler:innen sind es nur knapp 35 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland stammen rund 72 Prozent der 18- bis 25-Jährigen aus einem nichtakademischen Elternhaus.
Die soziale Zusammensetzung unserer Gesellschaft spiegelt sich im journalistischen Nachwuchs also nicht wider. Förderberaterin im Referat Forschungsförderung der TU Dortmund. Zuvor hat sie an der Deutschen Welle Akademie, der Vrije Universiteit Brussel und am Institut für Journalistik der TU Dortmund Kommunikationswissenschaften mit Fokus auf Journalistik gelehrt und geforscht. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der international vergleichenden Journalistik, der EU- und Auslandsberichterstattung wie europäischer Öffentlichkeit und Identität.
Soziale Herkunft war nicht immer ein blinder Fleck in der Journalismusforschung. Gerade in den 70er- und 80er-Jahren wurde untersucht, aus welchen sozialen Schichten Journalist:innen kommen. Die Studien zeigten schon damals, dass Journalist:innen überwiegend aus der Mittel- und Oberschicht stammten, während Menschen aus Arbeiterfamilien deutlich unterrepräsentiert waren. Danach ließ das Forschungsinteresse allerdings spürbar nach.
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