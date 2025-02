Chanel und VOGUE laden zur traditionellen Pre-Berlinale-Gala ein

Das jährliche Pre-Berlinale-Dinner von Chanel und VOGUE Germany fand zum fünften Mal statt und lockte erneut Stars der Filmwelt an. Die einzigartige Location im Penthouse des Sammlerpaares Karen und Christian Boros bot einen exklusiven Rahmen für die Begegnung von Regisseurinnen, Schauspielern und weiteren Köpfen der Filmindustrie. Christian Friedel sorgte mit drei akustischen Stücken für eine emotionale Einstimmung auf das anstehende Festival.

Weil's so schön ist, luden Chanel und VOGUE einmal mehr am Vorabend der Berlinale die nationale und internationale Schauspiel-Branche zum Dinner in intimer Atmosphäre ein. Wir zeigen die schönsten Bilder des Abends! Das Pre-Berlinale-Dinner 2025 von Chanel und VOGUE : So war der Abend.

Es ist eine Tradition und doch ist es jedes Mal aufs Neue irgendwie anders: Am Abend vor der offiziellen Berlinale-Eröffnung laden Chanel und VOGUE Germany gemeinsam zum Pre-Berlinale-Dinner und zum Zusammenkommen unter Filmschaffenden, bevor der ganz große Trubel beginnt. So geschah es gestern Abend bereits zum fünften Mal – und bereits zum vierten Mal in der einzigartigen Penthouse-Wohnung des Sammlerpaares Karen und Christian Boros hoch oben über der Boros Collection mit Blick über Berlin. Während draußen langsam der Schnee rieselte, kamen drinnen nationale und internationale Namen der Filmwelt zusammen – darunter Schauspielikone Tilda Swinton, die heute Abend bei der Eröffnung der Berlinale 2025 mit dem Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird, Christian Friedel, der in diesen Tagen als deutsches Cast-Mitglied in der dritten Staffel internationalen Erfolgsserie “White Lotus” Premiere feiert, die chinesische Schauspielerin Yao Chen, die britische Schauspielerin Emma Mackey oder Leonie Benesch, die alle drei jeweils mit Filmen bei der Berlinale vertreten sind. Außerdem dabei waren die Regisseurinnen Maria Schrader (die außerdem dieses Jahr als Teil der internationalen Berlinale-Jury fungiert), Julia von Heinz und Nele Mueller-Stöfen, deren sicherlich viel besprochener Film “Delicious” bei der Berlinale prämiert, dazu viele weitere Namen von vor und hinter der Kamera. Vor dem Dessert eines köstlichen veganen Fünf-Gänge-Menüs gab es noch eine ganz besondere Überraschung: Christian Friedel, der zudem mit seiner Band Wood of Birnam als Musiker aktiv ist, gab am Klavier drei Akustikstücke zum Besten – vom gefühlvollen “Du bist alles” aus Babylon Belrin bis zum Radiohead-Cover. Was für eine wunderschöne und emotionale Einstimmung für die kommenden Tage - wir wünschen allen Anwesenden eine fruchtbare und inspirierende Berlinale 2025 und kommen Sie gesund durchs Festival





BERLINALE CHANEL VOGUE FILM FASHION CELEBRITIES GERMANY

