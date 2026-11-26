Avatr startet 2027 mit zwei Modellen auf dem Schweizer Markt. Für den Vertrieb zeichnet sich Kamps Import AG verantwortlich. Auch der Schweizer

Avatr startet 2027 mit zwei Modellen auf dem Schweizer Markt. Für den Vertrieb zeichnet sich Kamps Import AG verantwortlich. Auch der Schweizer Luxusauto-Spezialist Schmohl AG ist beteiligt.

Die Preise beginnen voraussichtlich bei 59.900 CHF . Probefahrten und Kundenauslieferungen sollen im Frühjahr 2027 erfolgen. Die noch junge Elektrofahrzeugmarke Avatr aus China expandiert nach ihrem europäischen Debüt auf dem Mondial de l’Auto 2026 in Paris in die Schweiz. Für den Markteintritt kooperiert Avatr mit der Kamps Import AG sowie der auf Luxusautomobile spezialisierten Schmohl AG.

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Ziel ist der Aufbau einer Verkaufs- und Serviceinfrastruktur, die auf das Premiumsegment ausgerichtet ist. Der erste Schweizer Showroom soll im ersten Quartal 2027 in Zürich Oerlikon auf einer Fläche von über 230 Quadratmetern eröffnen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2027 sind zusätzliche Standorte im Rahmen eines selektiven, landesweiten Verkaufs- und Servicenetzes vorgesehen. Interessenten können sich bereits online registrieren.