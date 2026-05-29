Channel21 stellt nach 25 Jahren den Sendebetrieb ein

Der Teleshopping-Sender Channel21 schließt zum 31. Mai aufgrund anhaltender Verluste und eines schwierigen Marktumfelds. Insolvenzverwalterin Stefanie Zulauf erklärte die Suche nach einer Fortführungslösung sei gescheitert. Auch die gesamte Branche leidet unter dem Wandel hin zu digitalen Shopping-Plattformen.

Nach 25 Jahren ist Schluss: Der Teleshopping -Sender Channel21 stellt zum 31. Mai 2025 endgültig seinen Betrieb ein. Das gab das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

Die Insolvenzverwalterin Stefanie Zulauf erklärte gegenüber BILD, dass die Suche nach einer Fortführungslösung vor dem Hintergrund eines äußerst volatilen Marktumfelds im Teleshopping- und Handelssektor gescheitert sei. Bereits im März hatte der Sender auf die Krise reagiert und ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Damals zeigte sich das Management noch optimistisch, den Sender neu aufzustellen und eine tragfähige Perspektive zu finden. Auf LinkedIn veröffentlichte das Team sogar ein unterhaltsames Video zur Insolvenz.

Doch die Hoffnungen zerschlugen sich. Die finanziellen Probleme waren zu groß: Channel21 erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 54 Millionen Euro, bei einem Minus von 4,3 Millionen Euro. Die anhaltenden Verluste schreckten Investoren ab. Auch prominente Gesichter standen in der Vergangenheit für den Sender vor der Kamera, so etwa Ex-Big-Brother-Gewinnerin Alida Kurras als Verkaufsmoderatorin.

Die Schwierigkeiten von Channel21 sind kein Einzelfall. Die gesamte Teleshopping-Branche leidet unter einem strukturellen Wandel. Immer weniger Menschen schauen klassisches Fernsehen, und viele bestellen lieber auf digitalen Plattformen wie Amazon, dem TikTok-Shop oder direkt bei Influencern auf Instagram. Gegen diese Konkurrenz hat das traditionelle Teleshopping einen schweren Stand.

Auch der Konkurrent QVC kämpft mit sinkenden Zuschauerzahlen und setzt verstärkt auf Livestream-Verkäufe, etwa über den TikTok-Shop. In Österreich ging der Sender im März 2025 ebenfalls vom Netz. Der Markt für Teleshopping ist extrem unsicher, und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Laut Ruhr24 erwirtschaftete Channel21 zuletzt einen Umsatz von 54 Millionen Euro, aber einen Verlust von 4,3 Millionen Euro.

Die Insolvenzverwalterin betonte, dass trotz intensiver Bemühungen keine Einigung mit potenziellen Investoren erzielt werden konnte. Channel21 geht auf den RTL-Shop zurück, der im Jahr 2001 startete. Bekannte Gesichter wie Walter Freiwald und Harry Wijnvoord prägten das Programm. 2008 veräußerte RTL den Sender an einen Finanzinvestor, und er hieß fortan Channel21. Über die Jahre hinweg entwickelte sich der Sender zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft, insbesondere für Heimtextilien, Schmuck und Haushaltswaren.

Doch mit dem Aufkommen des digitalen Handels und der sinkenden TV-Nutzung geriet das Geschäftsmodell zunehmend unter Druck. Die Krise verschärfte sich durch die allgemeine Wirtschaftslage und die Inflation, die die Kaufkraft der Verbraucher schwächte. Die Schließung von Channel21 ist ein Symbol für das Ende einer Ära des klassischen Teleshoppings. Die Zukunft des Verkaufsfernsehens liegt offenbar im Livestreaming auf Social-Media-Plattformen, wo Anbieter wie QVC bereits umsteigen.

Für die rund hundert Mitarbeiter von Channel21 bedeutet die Schließung den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Die Insolvenzverwalterin kündigte an, sich um eine geordnete Abwicklung zu kümmern. Die Lichter bei Channel21 werden am 31. Mai endgültig ausgehen





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