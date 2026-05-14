Chaos auf den Autobahnen im Norden: Hagelschauer und Unfälle

Ein plötzlicher Hagelschauer sorgte für Chaos auf den Autobahnen im Norden. Bei Schauern gerieten mehrere Autos ins Schleudern, manche überschlugen sich und landeten im Graben. Polizei und Feuerwehr rückten zu einer Serie von Unfällen aus.

Als die dunklen Wolken am Mittag aufzogen, unterschätzten noch viele Autofahrer die Gefahr. Dann brach ein plötzlicher Hagelschauer los und sorgte für Chaos auf den Autobahnen im Norden.

Bei Schauern gerieten gleich mehrere Autos auf der A14 und A24 bei Schwerin ins Schleudern. Manche überschlugen sich und landeten im Graben. Polizei und Feuerwehr rückten am Vatertag zu einer Serie von Unfällen aus. Vor der Abfahrt Wöbbelin geriet ein Auto aus Richtung Hamburg kommend ins Schleudern, kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb vor einer Brücke liegen.

Die Insassen – darunter zwei Kinder – konnten sich selbst befreien. Ersthelfer kümmerten sich um sie, später wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen gibt es nicht.14 schlug der Hagel zu: Bei Goldenstädt verlor ein Porsche Cayenne die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Insassen hatten ebenfalls Glück – sie blieben unverletzt.

Alle Autofahrer wurden laut Polizei von demüberrascht und verloren die Kontrolle, weil sie zu schnell unterwegs waren.

„Die Schauer waren angesagt. Dass es so heftig wird, überraschte wohl viele. Wenn es dann regnet, muss man auch mal vom Gas gehen“, so die Polizeisprecherin zu BILD.und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die A24 musste zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Schaden wird auf rund 97.000 Euro geschätzt





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