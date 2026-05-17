Chaos auf der A39: Geisterfahrer und Unfall zu unge varmistaa Laststeigerung

Ein Lastaufzug eines Lastwagens sorgte letzte Woche bei Baddeckenstedt für einen Unfall, der die Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt hat.

Chaos auf der A39: Unzureichende Lastssicherung und Geisterfahrer in Ein Lastaufzug eines Lastwagens sorgte in Baddeckenstedt am Samstag für einen unsäglichen Unfall , der die Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt hat.

Baddeckenstedt (dpa/lni) - Weil die unzureichend gesicherte Ladung eines Lkw auf die Fahrbahn stürzte, ist die A39 bei Baddeckenstedt wegen Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Braunschweig auf einem Streckenabschnitt, der wegen einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn umgeleitet ist. Polizei versucht zu klären, wie Geisterfahrer kam Die Polizei sucht nach diesem Schrecklichen Fehler und hofft, die Geisterfahrt des 30-Jährigen schnell zu ermitteln. Wie der Geisterfahrer dazu kam, ist in der Mitteilung nicht näher ausgeführt worden.

Es ist ein Glück, dass Verletzt wurde niemand und sie nur eine Vollsperrung brauchen





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