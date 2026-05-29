Chaos bei 1860 München: Investor kündigt Darlehen und droht Absturz in die Regionalliga

Der langjährige Investor Hasan Ismaik hat ein finanziell wichtiges Darlehen gekündigt, was dem Traditionsverein 1860 München in die Regionalliga droht. Der Klub muss bis zum 3. Juni seine Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund nachweisen.

Aktuell herrscht Chaos bei 1860 München : Investor Hasan Ismaik kündigt kurzfristig ein finanziell wichtiges Darlehen . Bis zum 3. Juni muss der Klub seine Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund nachweisen, sonst droht der Absturz in die Regionalliga .

Der Grund: Der langjährige Investor Hasan Ismaik hat kurzfristig ein finanziell wichtiges Darlehen gekündigt. Aber wie kam es überhaupt so weit? In der 3. Liga müssen alle Vereine im Zulassungsverfahren für die nächste Saison nachweisen, dass sie finanziell die komplette Saison stemmen können.

Wie die 'Bild' am 26. Mai berichtete, müssen die Löwen bis zum 3. Juni mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro den Beweis ihrer Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) erbringen. Andernfalls droht dem Traditionsverein der Sturz in die Regionalliga.

Die fehlende Planungssicherheit soll laut 'Absolut Sechzig' auch der Grund für ausstehende Personalentscheidungen sein. In der Vergangenheit hatte der umstrittene Investor Hasan Ismaik derartige Fehlbeträge stets ausgeglichen. Das scheint diesmal allerdings sehr fraglich zu sein. Laut einem Bericht der 'Süddeutschen Zeitung' war das finanzielle Minus, vor allem durch gestiegene Kaderkosten, bereits im Mai 2025 bekannt und von Ismaik gebilligt worden.

Im Februar stellte sein Vertreter in Aussicht, das Defizit wie üblich per Darlehen auszugleichen. 1860 München: Wie reagierte das Präsidium auf die Kündigung des Darlehens? In einem Statement des Präsidiums der Sechziger, das der 'AZ' vorliegt, hieß es: 'Die Erbringung eines Liquiditätsnachweises gegenüber dem DFB im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga ist für die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA ein regelmäßig wiederkehrender Vorgang zu Beginn einer neuen Spielzeit.

' Trotz der angespannten Situation zeigte man sich dabei zuversichtlich: 'Wir gehen aktuell davon aus, dass der Liquiditätsnachweis gegenüber dem DFB rechtzeitig erbracht wird. Die entsprechenden Gespräche hierzu dauern an.

' Gleichzeitig bat der Klub seine Fans um Geduld: 'Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir einzelne Sachverhalte der Berichterstattung zum aktuellen Zeitpunkt nicht öffentlich kommentieren. ' Und weiter: 'Das Präsidium des TSV München von 1860 e. V. ergreift jedoch alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen, um die Rechtsposition des Muttervereins und seiner Mitglieder zu wahren und den Spielbetrieb der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA zu sichern.

' Am 27. Mai äußerte sich Ismaik via Social Media ausführlich zur Lage des Drittligisten. Der Investor betonte, den Verein in den vergangenen 15 Jahren mit knapp 80 Millionen Euro unterstützt zu haben. Gleichzeitig räumte er ein, dass die sportlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.

Die Verantwortung dafür sieht er jedoch bei allen beteiligten Parteien. Der Grund für die Kündigung der Darlehen: Ismaik erklärte, dass wichtige vertragliche Verpflichtungen seitens des Vereins nicht eingehalten worden seien. Er fordert eine grundlegende Neuaufstellung mit modernen Managementstandards, Finanzkontrollsystemen und mehr Transparenz. Laut seinem Social-Media-Beitrag hat Ismaik zwei zinslose Finanzierungsangebote vorgelegt, die den Verbleib in der 3.

Liga sichern und eine Insolvenz abwenden sollen. Beide Alternativen sind jedoch an 'strikte finanzielle Disziplin' geknüpft und warten noch auf die Zustimmung des Vereins. Der Investor plädiert zudem dafür, das finanzielle Problem nicht länger von Saison zu Saison durch neue Kredite zu vertagen. Notfalls müsse man einen Schritt zurückgehen, um den Verein solide neu aufzubauen - die aktuelle Ligazugehörigkeit sei dabei 'zweitrangig'.

Privatsphäre-Einstellungen Wie die 'Süddeutsche Zeitung' berichtete, wies Geschäftsführer Manfred Paula die 'erklärte Kündigung als unwirksam zurück'. Weiter sagte er: 'Wir können aufgrund Ihrer Kündigung und der aufgestellten Forderung nicht mehr von einer Durchfinanzierung ausgehen (... ) und wechseln vorsorglich in die Notgeschäftsführung.

' Die Notgeschäftsführung habe demnach unmittelbare Folgen für die Spieler: 'Dies bedeutet, dass wir bis auf Weiteres keine Zahlungen leisten können, auch keine Gehaltszahlungen', so Paula. Laut der 'Bild' würden nur acht Spieler im Falle eines Zwangsabstiegs einen Vertrag für die Regionalliga besitzen - der Großteil des Kaders könnte hingegen ablösefrei gehen. Trainer Markus Kauczinski wäre demnach wohl auch nicht zu halten. Ismaik äußerte sich daraufhin ein weiteres Mal via Social Media





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1860 München Hasan Ismaik Darlehen Regionalliga Deutscher Fußball-Bund

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(CLUB) 1860 München droht die Regionalliga – schon wieder: Hasan, der PartycrasherBeim TSV 1860 München steht das Meisterschaftsjubiläum an. Aber Investor Hasan Ismaik ist nicht nach Feiern, weshalb den „Löwen“ der Lizenzentzug droht und der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Hört das denn nie auf?

Read more »

Finanzlücke bei 1860 München - Investor Ismaik poltertDer TSV 1860 München hat ein Riesenproblem: Der Investor hat Darlehen aufgekündigt. Dem klammen Traditionsverein droht der Absturz in die Viertklassigkeit.

Read more »

1860 München droht die Regionalliga – schon wieder: Hasan, der PartycrasherBeim TSV 1860 München steht das Meisterschaftsjubiläum an. Aber Investor Hasan Ismaik ist nicht nach Feiern, weshalb den „Löwen“ der Lizenzentzug droht und der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Hört das denn nie auf?

Read more »

Millionenlücke bei 1860 München – Investor Ismaik poltertIn der Debatte um den drohenden Lizenzentzug beim TSV 1860 München hat sich der umstrittene Investor Hasan Ismaik nun öffentlich zu Wort gemeldet. Der

Read more »