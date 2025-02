Chaos bei der US-Atomwaffenbehörde: Hunderte Mitarbeiter entlassen

Hunderte Mitarbeiter der US-Atomsicherheitsbehörde NNSA wurden in einer beispiellosen Aktion entlassen. Die Entlassungen, die von Elon Musks Team, Doge, initiiert wurden, führten zu großem Chaos und Unsicherheit innerhalb der Behörde.

Nach Medienberichten wurden auch Mitarbeiter der US-Atomsicherheitsbehörde NNSA entlassen, die für die Sicherheit von Atomwaffen zuständig waren. Rund 300 Mitarbeiter der NNSA wurden Donnerstagnacht (Ortszeit) gefeuert, wie unter anderem CNN berichtete. Am Freitag wurde die Entlassung jedoch aufgrund des entstandenen Chaos vorübergehend gestoppt.

\CNN berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, dass die zuständigen Regierungsvertreter anscheinend nicht wussten, welche genauen Aufgaben die gefeuerten Mitarbeiter hatten. Die NNSA (Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit) gehört zum Energieministerium und überwacht den Bestand von Tausenden Atomwaffen in den USA. Sie ist für die Wartung und Sicherheit der Sprengköpfe zuständig und beaufsichtigt auch den Bau neuer Nuklearwaffen. \Nach einem Bericht des öffentlichen Rundfunks NPR ist die NNSA auch Ziel des Teams von Tech-Milliardär Musk, Doge (Department of Government Efficiency). Musk wurde von US-Präsident Donald Trump beauftragt, die Regierungsausgaben auf den Prüfstand zu stellen und zu kürzen. Musk und Trump behaupten ohne Beweise, dass dabei neben Milliarden an Geldverschwendung auch Betrug festgestellt worden sei. Musks Vorgehen führte unter anderem zu einer Schließung großer Bereiche der Entwicklungshilfe-Behörde USAID. NPR berichtete unter Berufung auf mehrere aktuelle und ehemalige NNSA-Mitarbeiter, die nicht namentlich genannt werden wollten, dass Listen mit essenziellen Mitarbeitern, die deren Chefs geschrieben hätten, größtenteils ignoriert worden seien. Angekündigte Kündigungsschreiben kamen NPR zufolge nur bei manchen an. „Niemand weiß, ob er gefeuert ist oder nicht“, zitierte der Sender einen anonymen NNSA-Mitarbeiter.





