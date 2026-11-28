Beim Adventsfest der 100.000 Lichter sorgten Ross Antony und Florian Silbereisen für Entertainment durch lustige Missgeschicke. Während Antony mit einem Handstandstuhl Probleme bekam und Silbereisen versehentlich getreten wurde, scheiterten beide gemeinsam im aufblasbaren Dackelkostüm. Trotz der Chaos-Szene moderierte Silbereisen gelassen weiter und kündigte die Kelly Family an.

Ross Antony tritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf. Anschließend spricht er mit Florian Silbereisen über Geschenkideen. Dann bricht in der ARD -Show das Chaos aus.

Während Silbereisen bei einem Geschenk zunächst über eine Massageliege spekuliert, klärt Antony lachend über ein Sportgerät auf: „Es ist ein Handstandstuhl.

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“ Er wolle diesen direkt einmal ausprobieren. Kurzerhand steht der Sänger kopfüber auf dem Gerät. Bei der Demonstration kommt es auf der Bühne zu vollem Körpereinsatz. Silbereisen hebt Antony an den Beinen hoch und fängt sich dabei versehentlich einen Tritt mit dessen Schuhen ein.