Chaos beim Superclasico: Olimpia gewinnt trotz massiver Ausschreitungen in Asuncion

Olimpia Asuncion sicherte sich den 2:0-Sieg gegen Cerro Porteno, doch der Fokus lag auf gewalttätigen Ausschreitungen. 32 Festnahmen und Verletzte prägen das Bild des Superclásicos.

Das traditionelle Derby zwischen Cerro Porteno und Olimpia Asuncion endete nicht mit sportlichen Debatten, sondern mit einem eklatanten Sicherheitsversagen im Stadion von Asuncion. Olimpia Asuncion gewann das Spiel mit 2:0 Toren und feierte damit seinen vierten Sieg in Folge gegen den Lokalrivalen. Doch die sportliche Dominanz trat völlig hinter die chaotischen Szenen zurück, die sich während und nach dem Match ereigneten. Die Polizei musste eingreifen, nachdem Fans beider Lager das Spielfeld stürmten und Gewalt anwendeten.

Torverlauf und Eskalation durch Romeo Benitez

Olimpia Asuncion ging bereits in der 13. Minute durch Eduardo Delmas in Führung und kontrollierte das Geschehen zunächst effektiv. Der entscheidende Moment für die emotionale Eskalation trat jedoch erst später ein. In der 67. Minute erhöhte Romeo Benitez auf 2:0 und beging anschließend einen schwerwiegenden Fehler. Er jubelte direkt vor den Tribünen der Heimfans von Cerro Porteno und führte einen Tanz auf. Diese Geste wirkte wie ein Zündholz in eine Pulverfasse und ließ die angespannte Stimmung sofort überkochen.

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Direkt nach dem Tor warfen Fans aus dem Block Flaschen und Stühle auf die Spieler. Aus der Nähe der Trainerbänke wurden weitere Stühle Richtung Gästebank geschleudert. Schiedsrichter Juan Benitez sah sich gezwungen, das Spiel für einige Minuten zu unterbrechen, um die Lage einzuschätzen. Die Gäste konnten die Führung jedoch halten und sicherten sich den Sieg, obwohl das Spiel immer wieder durch die Unruhen gestört wurde.

Spielfeldsturm und polizeiliche Intervention

Nach der finalen Pfeife eskalierte die Situation dramatisch. Chaotische Gruppen von Anhängern Cerro Portenos stürmten das Spielfeld. Sie warfen Zäune, Flaschen und Stühle in Richtung der Spieler von Olimpia Asuncion. Die Absicht war klar: Die Akteure der Gäste sollten attackiert werden. Olimpia-Teammitglieder flüchteten daraufhin panisch in den Spielertunnel, um sich in Sicherheit zu bringen.

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Die Polizei drängte aufs Feld, um die Ordnung wiederherzustellen und die Angreifer zurückzudrängen. Auf den Rängen kam es ebenfalls zu heftigen Auseinandersetzungen. Fans beider Teams prallten aufeinander, rissen Sitzschalen aus der Verankerung und benutzten diese als Waffen bei Schlägereien. Lokalen Medienberichten zufolge wurden bei diesen Zusammenstößen zwei Polizeibeamte verletzt. Die Behörden registrierten insgesamt 32 Festnahmen. Viele andere Zuschauer verließen das Stadion fluchtartig, um den Gefahren zu entgehen.

Vergleichbare Vorfälle und historische Sanktionen

Dieser Vorfall ist keine isolierte Episode, sondern Teil einer wiederkehrenden Problematik bei Begegnungen dieser beiden Vereine. Bereits im April trafen Cerro Porteno und Olimpia Asuncion aufeinander, was damals ebenfalls zu schweren Ausschreitungen führte. Damals lieferten sich Chaoten von Cerro Porteno eine Schlägerei mit der Polizei. Bei diesem früheren Vorfall wurden 72 Personen verletzt und 63 festgenommen.

Als Konsequenz aus dem April-Vorfall wurden 22 Anhängern ein Stadionverbot auferlegt. Olimpia Asuncion musste lediglich eine Geldstrafe in Höhe von rund 18.000 Euro zahlen. Die Partie wurde damals mit 3:0 für Olimpia gewertet, da der Spielbetrieb nicht sicher fortgesetzt werden konnte. Die wiederholten Vorfälle zeigen, dass Sicherheitskonzepte für das Superclasico in Paraguay weiterhin erhebliche Schwachstellen aufweisen und die Kontrolle über die Fansituation nicht gewährleistet ist.