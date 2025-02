Chaos-Gott mit Ratten-Antlitz: Gehörnte Ratte sorgt für Ärger in Age of Sigmar

Die Gehörnte Ratte ist der neue Chaos-Gott in Age of Sigmar. Dieser riesige Rattenriese steht für Krankheit, Unordnung und Verfall und ist der Grund, warum Skaven überhaupt Magie wirken können. Wird die Gehörnte Ratte auch in Warhammer 40.000 zu finden sein?

Games Workshop, die Firma hinter Warhammer , hat im Sommer 2024 die Gehörnte Ratte als neuen Chaos -Gott offiziell bestätigt. Der neue Gott ist ein riesiger Rattenriese mit gewundenen Hörnern, der an Beelzebub erinnert. Sie steht für Krankheit, Unordnung und Verfall und ist der Grund, warum Skaven überhaupt Magie wirken können. Um die Gehörnte Ratte haben die Skaven eine ganze Religion mit Regeln und Gesetzen aufgebaut.

Sie halten sich etwa an die 169 Gebote, die sich aus 13x13 ergeben; 13 ist die heilige Zahl der Gehörnten Ratte. Ähnlich wie andere Chaos-Götter hat die Gehörnte Ratte verschiedene „Aspekte“, die von einzelnen Skaven-Clans entsprechend mehr oder weniger verehrt werden.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

WARHAMMER Age Of Sigmar Warhammer 40.000 Chaos Skaven Gehörnte Ratte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kommt die Gehörnte Ratte auch in Warhammer 40.000?Games Workshop hat den neuen Chaos-Gott der Gehörnte Ratte in Age of Sigmar vorgestellt. Dieser Artikel untersucht die Verbindung zur Chaos-Gottheit, die Organisation der Skaven und die Unwahrscheinlichkeit, dass die Gehörnte Ratte in Warhammer 40.000 auftauchen wird.

Weiterlesen »

Die Welt von Warhammer hat einen neuen Chaos-Gott – Kommt der auch zu Warhammer 40.000?Die Gehörnte Ratte ist der neuste Chaos-Gott in Warhammer: Age of Sigmar. Aber dass sie auch Warhammer 40.000 besucht, ist unwahrscheinlich.

Weiterlesen »

Ausbildung im Flughafen BER: Azubis basteln an Koffer-Chaos und Lampen-ChaosEin Blick hinter die Kulissen des Flughafens BER: Journalisten bestaunen die Werkstätten, die für die Wartung der Flugbetriebsanlagen zuständig sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Gepäckabfertigung und den Fluggastbrücken. Metaller und Elektroniker kümmern sich um die ständigen Herausforderungen und Reparaturen.

Weiterlesen »

„Ratte“: Ekel-Streit im Dschungelcamp: Pinkel-Vorwürfe gegen Alessia HerrenIrgendwie ist in dieser Dschungelcamp-Staffel die Toilette ein zentrales Thema. Auch Alessia Herren sorgt für Unruhe rund ums stille Örtchen.

Weiterlesen »

'Ratte einfach': Hygiene-Vorwürfe gegen Dschungelcamp-Star Alessia HerrenNächster Streitherd: Dschungelcamp-Toilette. Dieses Mal geraten Alessia Herren und Edith Stehfest aneinander. Eine der beiden Frauen bezeichnet die andere als Ratte.

Weiterlesen »

'Ratte einfach': Hygiene-Streit wegen Dschungelcamp-Star Alessia HerrenNächster Streitherd: Dschungelcamp-Toilette. Dieses Mal geraten Alessia Herren und Edith Stehfest aneinander. Eine der beiden Frauen bezeichnet die andere als Ratte.

Weiterlesen »